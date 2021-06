El nuevo look 'made in Spain' de Tamara Falcó que nos ha conquistado por bonito, favorecedor y versátil.

Clara Hernández

Tamara Falcó ha vuelto a regalarnos en 'El Hormiguero' una nueva lección de estilo. Hace tiempo que la hija de Isabel Preysler se convirtió en una de nuestras fuentes de inspiración para lograr looks de elegancia sencilla y atemporal, sin estridencias, basada en básicos que admiten múltiples combinaciones y que siempre resultan un acierto. También es así cuando visita el programa de Pablo Motos, donde con la ayuda de la estilista Montse Nieto, acostumbra a proporcionarnos algunos de los outfits de los que no podemos resistirnos a hablar en Woman (sí, nos encantan) y que resplandecen por su versatilidad.

Esta semana, la aparición de Tamara Falcó en el plató ha vuelto a constituir un acierto, marcada por un color especialmente favorecedor: un morado intenso que se acerca al fucsia. La prenda con la que ha brillado es un mono de estilo pijamero, fluido, con un estampado desenfadado que evoca gotas de pintura y que resulta de lo más artístico. La fantasía del 'print', sin embargo, no resta ni un ápice de sofisticación al resultado final, que la madrileña ha elevado con un cinturón oscuro (del mismo color que el estampado), perfecto para marcar cintura y estilizar. Además, te recordamos que los monos son una de las piezas que más alargan la figura, así que si eres bajita, siempre es una buena opción, tanto para tus looks de invitada (en ese caso, mira el calzado elegido por Tamara, unas sandalias de tiras finas muy abiertas, de tacón alto), como para tus salidas más 'casual'.

Más datos sobre este look: es de una firma 'made in Spain' que tal vez aún no conozcas. Se trata de Commelle By Toton, es decir, la firma de moda hecha en Barcelona detrás de la cual están Carla y Berta Donal Comella, es decir, las hijas de la diseñadora Totón Comella, fundadora de TCN y quien, de un tiempo a esta parte, también colabora con el proyecto.

- La blazer de Tamara Falcó será la primera compra que hagas en las rebajas.

- Tamara Falcó el chaleco con hombreras que más estiliza.

Aunque lo más fuerte de sus líneas es la moda de baño, todavía con colecciones no demasiado amplias, la marca también trabaja el 'prêt-à-porter' y la ropa de verano, como el modelo que Tamara Falcó ha lucido y que aspira a difundir un concepto de 'slow fashion', es decir, un modelo que sea responsable con el entorno, sostenible y de proximidad.

Por ahora no han habilitado tienda online, pero sí puedes encontrar sus modelos en distintas tiendas multimarca (distribuyen a través de 60 puntos). Lo que sí que puedes ver en su perfil de Instagram son algunos de sus diseños de líneas puras y elegantes.

¿Más pistas de moda? Mira nuestros favoritos de las rebajas de verano: