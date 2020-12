Recién salida de la ducha y sin una gota de maquillaje, la socialité muestra su lado más natural y acierta.

Después de una escapada en Ronda con su novio, Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha vuelto a Madrid y nos ha regalado una de las imágenes más naturales y por ende más comentadas de los últimos meses. Recién salida de la ducha y con una taza de te en la mano, la Marquesa de Griñón invita a sus más de 950.000 seguidores a relajarse y mostrar su cara más natural.

Sin gota de maquillaje, y con la toalla todavía puesta en su cabeza, la también influencer se deja ver con su look más informal y cómodo, pero eso sí, marcando tendencia. Y es que aunque este en pijama, Tamara ha escogido un dos piezas en color azul con un delicado estampado de flores de la firma Balakata (110 euros), especializada en productos hechos a mano con mimo y con tejidos de calidad.

Esta imagen hace un tiempo hubiese parecido impensable, no nos hubiéramos imaginado que la hija de Isabel Preysler fuera a compartir un post tan natural, en pijama, sin maquillar y con una toalla en la cabeza.



Pero parece que Tamara no solo nos conquistó gracias con su participación en Masterchef Celebrity 4 o sus divertidas colaboraciones en El Hormiguero, la socialité además nos ha dejado claro que es arriesgada, que lo mismo la vemos vestida con un vestido low cost, que con una prenda de lujo, que es divertida y además no teme a compartir su aspecto más natural.

Parece que a pesar de lo convulso de este año y de la muerte de su padre y tío, Tamara va a terminar el año en un buen momento, no solo profesional sino personalmente. Hace solo unos días que se ha confirmado su romance y Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya son la pareja del momento.