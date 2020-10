Tamara Falcó ha llevado a 'El Hormiguero' el top de Zara más bonito de la temporada

Ha combinado el top negro con unos maravillosos pantalones anchos en tono militar y solo podemos decir que nos flipa su look.

Woman.es

Desde que se alzó como estrella de la televisión gracias a su paso por 'Master Chef' y ahora en 'El Hormiguero' Tamara Falcó no ha dejado de proporcionarnos looks de diez, ya sea con uno de los vestidos lenceros lila más viral (e ideal) del verano, o con las camisetas con el escote más favorecedor para combinar con vaqueros, o el sofisticado outfit en 'total black,' compuesto por traje de chaqueta de pantalones anchos negros satinados, y blazer cropped tipo esmoquin que lució en su debut en el programa de Pablo Motos.

- ¿A qué tú también sueñas con el look 'total black' con el que Tamara Falcó deslumbró en 'El Hormiguero'?

- El jersey marinero que estabas buscando lo tiene Tamara Falcó

Y nos ha vuelto a dar una lección de estilo al combinar una prenda tan versátil como clásica como unos pantalones de sastre anchos de cintura alta con un top de tirantes básico en negro de Zara que se ha convertido en nuestro favorito. Se trata de un top de punto con escote recto y tirantes anchos que cuesta 17,95 euros y que está disponible desde la talla XS hasta la L. Esta en tono negro como el que llevo la hija de Isabel Preysler y en tono vino.

Los pantalones fueron un puntazo en su look. Su color verde militar de tiro alto, anchos y con una banda lateral en un tono más oscuro y con pinzas, de la firma de Inés Domecq fueron todo un acierto.Y es que no solo marcan la cintura sino que además, gracias a su tiro alto, alargan muchísimo la figura y hacen tipazo. Este estilo de pantoles en corte clásico y su cintura elevada, están confeccionados en crep grueso y viscosa con mucha caída. En definitiva Tamara recreó un look que no solo sirve para salir en la televisión, sino también para llevar a la oficina o incluso para una cena con tus más íntimas amigas.

Ayer, además Tamara habló de su manera de celebrar Halloween. Falcó sorprendió a todos contando que como "en la Iglesia Católica no se celebra y no está bien visto" resulta en un "auténtico sacrificio para mí". "Como ahora soy un poco colega del Papa, la siguiente vez que le vea, igual le pregunto" y añadió. "En lugar de Halloween celebramos Holyween y me visto de diferentes santas, aunque la más representativa es la madre Teresa de Calcuta".

Y en cuanto a los niños de su urbanización que llegan a pedirle caramelos a casa, asegura que ella le entrega "estampitas" y les explica que a diferencia de los caramelos "al Santo podían pedirle una moto o todo lo que quisieran".