Tamara Falcó y el chaleco con hombreras de Uterqüe que más estiliza

Ideal para ir a la oficina, una comida formal o una cena con amigas, este chaleco azul de Uterqüe tiene la capacidad de elevar todos tus looks a la vez que estiliza tu silueta.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Cuando tenemos que ir un poco más arregladas en verano, a veces nos cuesta salir de los clásicos vestidos ya que no encontramos prendas que vistan lo suficiente pero sin dar calor o añadir capas innecesarias a nuestro look. Por eso hoy, cuando hemos visto el lookazo con el que Tamara Falcó ha acudido a Casa Decor no hemos podido más que fichar la prenda estrella del mismo: un chaleco de lino con hombreras y bolsillos, ideal para darle un toque de estilo y glamour a todos tus estilismos.

Como se puede ver en las fotos, la hija de Isabel Preysler lo ha combinado con un pantalón de cuadros vichy del mismo tono y unos salones en amarillo que ayudan a llenar de color su outfit. De hecho, aunque en la primera imagen parezca que es una prenda en color malva, es solo un efecto óptico por la luz de la fotografía, pues en realidad, tal y como se aprecia en la última imagen, es de color azul bebé.

Puede ser incluso que este chaleco te suene, ya que es una prenda de Uterqüe que nosotras ya teníamos fichadísima y que habíamos incluido en nuestro shopping de imprescindibles de la marca para llenar tu carrito de la compra de cara a las rebajas que empiezan a partir de mañana. Por si no puedes esperar o te ha gustado tanto que no quieres arriesgarte a quedarte sin él (ya sabemos que Tamara es capaz de agotar cualquier prenda que saca en sus redes sociales), ahora puede ser tuyo por 129 euros.

Además, como incluye un cinturón para ceñirlo al cuerpo, es ideal para estilizar la figura en función de tu tipo de cuerpo y el estilo que te apetezca llevar en cada momento, y combinarlo tanto totalmente suelto como ceñido con un lazo en la cintura. Está confeccionado en tejido de lino, con el detalle de los bolsillos delanteros con botón dorado, por lo que podrás llevarlo hasta en los días de más calor porque es súper ligero y fresquito.

¿Quieres echarle también un vistazo al resto de prendas que merece la pena tener en el radar de cara a las rebajas? Pues aquí te dejamos con nuestras favoritas. ¡Las vas a querer todas!