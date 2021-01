En 2021 volverás a llevar camisetas rockeras, pero la pija que llevas dentro solo querrá combinarlas con una blazer 'cropped' como ha hecho Tamara Falcó

Su aparición en 'El Hormiguero' nos adelanta una de las tendencias más fáciles de llevar de la próxima temporada. ¡Tomamos nota!

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

El estilo de Tamara Falcó no deja de levantar pasiones. Si hasta hace un tiempo era considerada como la heredera del buen gusto de su madre, ahora la hija de Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó puede presumir además de ser toda una 'it girl' cuyos looks acaparan titulares, generan tendencias y agotan prendas 'low cost' en tiempo récord.

¿Cómo viste Tamara Falcó? Repasamos su estilo Ver 14 fotos

Sus estilismos sobre la alfombra roja son un sueño, pero donde la nueva marquesa de Griñón ha encontrado su punto fuerte es en la televisión. Fue el gran descubrimiento, amén de la ganadora, de la cuarta edición de 'Masterchef Celebrity' (TVE) y desde entonces no ha dejado de demostrar su gancho en los platós. En estos momentos colabora en 'El Hormiguero' y forma parte del jurado de 'El desafío' (ambos de Antena 3), donde hace gala de su elegancia con looks siempre impecables (y, en la mayoría de ocasiones, asequibles).

- Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' cómo consiguió perder 20 kilos tras su enfermedad a base de dieta y deporte

- Tamara Falcó tiene el mejor radar para encontrar 'chollazos' en las rebajas de Zara y sus últimos looks lo demuestran

El ejemplo más reciente ha tenido lugar este martes en pleno 'prime time', cuando Tamara se convertía en la sensación del programa de Pablo Motos (con permiso de Nuria Roca, que, además, estrenaba look con flequillo) gracias a otro estilismo de matrícula ideado por su estilista, Montse Nieto, quien lo ha definido como "casual, chic, juvenil pero, sobre todo, versátil".

El 'outfit' está cuidado al detalle y, como apunta la experta en moda, "cada una de las prendas es ideal por sí misma". Sin embargo, lo que ha llamado nuestra atención ha sido su forma de combinar una camiseta de algodón con estampado rockero con una 'blazer cropped' estructurada.

Sí, este tipo de camisetas que no faltaban en nuestro armario hace unos años volverán a acompañarnos esta temporada y, según la estilista, son "monísimas para combinar así, con minifalda vaquera negra, pantalones de cuero negros e, incluso, con un chandal mono". Es decir, estos diseños básicos ofrecen muchas posibilidades, pero la pija que llevas dentro solo querrá conjuntarla con americanas cortitas (prenda de plena tendencia y superfavorecedora para las chicas bajitas), es decir, como ha hecho Tamara Falcó porque es precisamente la fórmula más sofisticada.

En concreto, la camiseta que ha elegido es de la marca Ikks (55 euros) y la chaqueta de The Kooples, pero ambas forman parte de la próxima colección, por lo que todavía no están a la venta, ¡pero llegarán a las tiendas 'online' en breves! Unos vaqueros pitillo de & Other Stories que "sientan como un guante" y unos zapatos de tacón con detalles en PVC de una línea antigua de Zara redondean su look. ¡Perfecta como siempre, Tamara!