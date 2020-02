Tamara Falcó dice que que para ir elegante no es necesario una camisa blanca masculina, también puedes ser la más top con esta camisa de cuadros estilo leñador y unos pantalones vaqueros rectos

El look que todas queremos llevar cada día.

NATALIA MORÁN | WOMAN.ES

¿Quién dijo que una camisa con estampado de cuadros estilo leñador no podía ser elegante? Tamara Falcó sustituye la clásica camisa blanca por ella y yendo mucho más lejos también cambia los pantalones palazzo y de pinzas por unos vaqueros para dar con el perfecto 'working look' y el resultado es tan informal como sencillo apostando por una comodidad que muy poco está reñida con esas prendas caracterizadas por un aire mucho más selecto.

Lo confirmamos. Los vaqueros nunca antes habían sido la mejor opción para momentos tan formales y la vuelta al trabajo con ellos se lleva, aunque sea un poquito, mucho mejor. Pudiendo añadir a esta nueva fórmula unos zapatos con un discreto tacón incluido, esta podría ser la prueba definitiva con la que hacer de nuestros pantalones vaqueros parte imprescindible de esos looks en los que se espera demasiado. Y es que si estos sientan tan bien y cuentan además con el azul tejano perfecto, el hecho de dar con una camisa que se alce como su mejor combinación es demasiado fácil. Tanto que esas que cuentan con un claro estilo leñador en su diseño y que cuanto más holgadas más perfectas nos parecen pasan a convertirse en las protagonistas absolutas.

Y así ha pasado con la lucida por Tamara de la firma Rails. En tonos azules y con el blanco como gran contraste encargado de aportar luz, este diseño cuenta además con infinidad de versiones cromáticas siendo los cuadros el estampado por excelencia de una marca que se caracteriza por unas prendas básicas con pequeños detalles incorporados que les hacen muy especiales.

Mientras que ahora los cuadros y los tonos pastel pasan a versionar la camisa blanca de siempre, eso sí, siguiendo los mismos patrones, los pantalones vaqueros están en alza y sus infinitos cortes nos llevan a no querer mirar en los catálogos de las firmas otros que no incluyan el tejano y los cinco bolsillos como principales características. La suma de todo ello solo da la unión perfecta de las nuevas tendencias que ya están reinando este 2020 y Tamara Falcó no enseña cómo llevarlas.