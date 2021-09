Con aires 'retro' y el denim como gran protagonista, la actriz posa, divertida y sexy, para la nueva campaña de Guess.

Su carrera como actriz despegó hace poco más de dos años, pero Sydney Sweeney ya ha conseguido convertirse en un rostro reconocible de la pequeña pantalla para la generación Z.

Desde el principio su trayectoria ha estado ligada a producciones de renombre: sus primeras apariciones importantes fueron en 'Pequeñas mentirosas', 'El cuento de la criada' y la película 'Heridas abiertas'. Poco después protagonizó la comedia 'Todo es una mierda' y su consagración como intérprete llegó en 2019 con el estreno (y el posterior éxito mundial) de la serie adolescente 'Euphoria'.

A falta de un mes para que la segunda temporada de la trama llegue (¡por fin!) a HBO y poco después de haber presentado su último trabajo, la miniserie cómica 'White Lotus', Sydney ha posado para Guess en su nueva campaña, que, además de suponer su debut junto a la marca, es un auténtico homenaje a Anna Nicole Smith, una de las modelos más icónicas de la firma con la que la joven ha confesado sentirse identificada por su voluptuoso cuerpo.

También en la sonrisa de escándalo y en la mirada pícara que muestra ante la cámara se intuye su conexión con aquella top model famosa gracias a la revista Playboy. En concreto, estas fotografías disparadas en Malibú echan la vista atrás para recrear la célebre sesión que Anna Nicole Smith protagonizó en los años 90 para la firma bajo la dirección de Paul Marciano.

¿Más guiños a la modelo? Su icónica frase "Did you miss me?", presente en varias de las 32 prendas para hombre y mujer que componen esta colección, creada en colaboración con la artista Cali Thornhill Dewitt.

La línea al completo saldrá a la venta el próximo 7 de octubre tanto en la web de Guess como en sus tiendas físicas y sus pop-ups Guess Originals y, como no podía ser de otra forma, estará impregnada por la misma estética vintage que transmiten estas imágenes. ¡Buen trabajo!