Alex Banayan: "No importa qué obstáculos encuentres en tu camino, siempre hay una manera de llegar"

A los 18 años, Alex Banayan decidió entrevistar a la gente que admiraba para aprender de ellos cómo triunfar en la vida. El resultado es ‘La tercera puerta’, un best-seller donde comparte las claves del éxito de famosos como Jessica Alba, Pitbull o Larry King.

Paka Díaz | Woman.es

A los 18 años, Alex Banayan, un estudiante norteamericano hijo de inmigrantes judíos persas, no sabía qué hacer con su vida. Sus mayores aspiraciones eran tener éxito y, sobre todo, ser feliz. Así que pensó que si hablaba con gente que había alcanzado la cima podría entender cómo triunfar en el mundo y, además, les podría preguntar sus secretos para ser feliz. Sin dudarlo, hizo una lista de la gente a la que le gustaría preguntar el secreto de su éxito. En ella anotó a muchas de las personas a las que admiraba: desde Lady Gaga, Jessica Alba, el cofundador de Apple Steve Wozniak, Bill Gates, el rapero Pitbull o la escritora Maya Angelou. Para conseguir dinero con el que financiar su investigación, se apuntó a el concurso de televisión 'El precio justo'. Allí consiguió ganar un velero y usó el dinero de su venta para dedicar un par de años a conocer a estos famosos. Una vez lo logró, ha escrito un libro que se ha convertido en un best-seller en Estados Unidos, La tercera puerta (Conecta) donde explica que, según ha ha aprendido, la vida, los negocios y el éxito son como una discoteca. “Por un lado está la entrada principal donde todo el mundo hace cola. También hay quien entra por la entrada VIP. Pero, además, siempre hay otra forma de entrar, la que yo llamo la tercera puerta”, explica Alex Banayan en Madrid, donde está de gira para presentar su libro, “ésa es la mayor enseñanza que me han transmitido gente como Bill Gates, Steven Spielberg o Lady Gaga. Y eso es lo que cuento en el libro. Ellos no nacieron con éxito, ni en familias donde todo fuera fácil. Sin embargo, usaron su instinto para colarse por esa otra puerta. Lo que me han enseñado es que todos podemos usar esa otra vía para alcanzar nuestros sueños”. Desde que realizó su investigación, Banayan no solo ha conseguido hacerse con un montón de amigos famosos, sino que además ha hecho realidad muchos de sus sueños.

Hoy, la lista Forbes lo incluye como uno de los menores de treinta años más influyentes y poderosos de su país. Además colabora con revistas como Fast Company, Entrepreneur y TechCrunch, y ha aparecido en medios como Fortune, Businessweek, Bloomberg TV, FoxNews o CBS News. También da conferencias por todo el mundo, “es algo que me encanta hacer, me apasiona hablar con la gente y ayudarles a encontrar inspiración”, confiesa, y ha asesorado a equipos directivos de empresas como Apple, Nike, IBM, Dell, MTV o Harvard, entre otras. En plena gira con su best-seller, en el que da consejos para aprender a abrir esa ‘tercera puerta, ya sea a futuros emprendedores, como soñadores con cualquier tipo de profesión, charlamos con él en Madrid para que nos contara cómo logró conocer a tantos personajes célebres y cuáles son los secretos del éxito de cada uno de ellos.

¿Por qué nace tu libro 'La tercera puerta'?

Hace ocho años estaba en la universidad y pasé por una crisis personal. No sabía qué quería hacer con mi vida. Me fijaba en personas famosas para intentar encontrar inspiración. Pensaba, ¿cómo decidió Steven Spielberg hacerse director de cine y se convirtió en el más joven en conseguirlo en Hollywood? O, ¿cómo Lady Gaga consiguió su primer contrato con una discográfica? Vaya, lo que en realidad buscaba era la clave del éxito de las personas a las que admiraba. Cuando tienes un sueño debes encontrar la manera de hacerlo realidad, ese es el significado de la

¿Cómo fue el proceso?

Muy loco. Cuando empecé hace ocho años, no tenía dinero para viajar y poder conocer a las personas que admiraba, así que me apunté a un concurso de televisión que hay en América que se llama ‘El precio justo’. Conseguí ganar un velero en él y con el dinero que saqué de su venta financié mi libro.

¿Ha supuesto este libro y camino de crecimiento personal para ti?

Absolutamente. El mayor de todos. Cuando empecé no sabía qué iba a hacer con mi vida, estaba perdido y confundido. Este libro me llevo de la confusión a aprender cómo lograr aquello que me había propuesto y además poder compartirlo con otras personas, sobre todo ofrecerlo a los jóvenes que puedan sentirse tan perdidos como yo lo estaba.

¿Cómo puede cambiar la vida de alguien que lea ‘La tercera puerta’?

La premisa del libro es que el éxito en la vida personal y profesional están muy conectados. Para conseguir entrar a un club hay tres vías. La primera puerta es por la que entra el 99% de la gente, haces cola, pagas la entrada y entras. La segunda sería la puerta VIP por la que entran las celebrities y la gente importante. La sociedad y las escuelas te hacen creer que solo hay esas dos entradas, pero lo que he descubierto con mi investigación es que siempre hay otra forma de entrar. No importa qué obstáculos o retos encuentres en tu camino, siempre hay una manera de llegar a lo que deseas.

Pero, ¿cómo conseguir descubrir esa otra forma de entrar?

Depende de cada situación, del contexto, pero lo importante es ser consciente de que se puede. Las tácticas y herramientas que necesites pueden cambiar, pero tu mentalidad debe ser siempre la misma: peudes conseguirlo. Te puedo dar un ejemplo. Digamos que alguien tiene 18 años y quiere conseguir un trabajo en Zara. La mayoría de la gente aplicaría con un currículum, pero lo que la tercera puerta te aconsejaría sería pensar a quién admiras en Zara, alguien que haga el trabajo que te gustaría hacer, o que sea la persona que decida a quién coger para ese trabajo. Una vez localices a esa persona, escríbele un correo electrónico, preséntate y explícale cual es tu sueño. Conectar con las personas es más sencillo de lo que parece y hay mucha gente dispuesta a ayudarte a lograr hacer realidad tu sueño.

Ahora que mencionas Zara, quizá deberías escribir la segunda parte de tu libro y entrevistarte con Amancio Ortega…

¡Me encantaría! No sería mala idea, seguro que tiene mucho que contar.

Ahora voy a preguntarle sobre sus experiencias con algunas de las personas que entrevista para su libro… ¿Cómo llegaste a hablar con el famoso presentador de CNN Larry King?

Me acerqué a él en un supermercado. Esa fue la primera vez que me lo encontré. Luego lo vi en un restaurante. Cuando le hablé del libro que estaba preparando, que quería hacerlo para enseñar trucos a los jóvenes para conseguir hacer realidad sus sueños, tanto profesionales como personales, no solo quedó conmigo para desayunar y hablar en profundidad, sino que nos vimos unas quince veces. Fue increíblemente generoso.

Suena alucinante. Algo que consigues en tu libro es humanizar a todas estas grandes estrellas…

Muchas gracias. Eso ocurre porque las ‘celebrities’ son simplemente seres humanos, tanto como lo somos nosotros. Todos somos iguales. No ha sido fácil llegar a ellos, pero ha merecido la pena. Tuve que emplear dos años hasta conseguir llegar a Bill Gates. Y tres para al fin poder conocer a Lady Gaga. Pero siempre encontraba a personas que creían en mi proyecto y me ayudaban a llegar a esas personas a las que admiraba. Alguien que me abría esa ‘tercera puerta’ desde dentro.

Alex, ¿te consideras una persona tímida?

Pues es gracioso, porque la mayoría de la gente no lo creería nunca, pero soy una persona bastante miedosa. Tengo muchos miedos. Cuando era un niño me daba miedo la oscuridad, las películas de miedo, las montañas rusas… Y aún sigo me producen temor la mayoría de esas cosas. Pero he aprendido mientras entrevistaba a todas estas personas célebres que la mayoría de ellas también están asustadas. Y no fue con valentía con la que lograron su éxito, sino con coraje. Aunque sea dos palabras parecidas no suponen lo mismo. Ser valiente es no tener miedo, pero tener coraje es conocer tus miedos, analizar las consecuencias y dar un pase adelante para superarlos.

¿Es salir de tu zona de confort?

Exactamente. El miedo es una parte natural del proceso. No importa tu edad o tu experiencia, pero tienes que aceptarlo y seguir adelante.

¿Cómo elegiste a las personas que querías entrevistar para tu libro?

Cuando tenía 18 años, hice una lista con mis amigos. Les preguntaba quiénes les gustaría que enseñaran como profesores en la universidad de nuestros sueños, en la universidad ideal. Pensamos en Bill Gates para enseñarnos Empresa, Lady Gaga enseñaría Música, Larry King sería el profesor de Periodismo, y así. Todos esos profesores de ensueño son quienes acabé entrevistando para mi libro.

¿Por qué quisiste hablar con el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y qué lección aprendiste de él?

Adoro a Steve Wozniak. Verás, una de las compañías que más admiro es Apple. Y una cosa que admiro de Wozniak es que él construyó el primer ordenador Apple solo con sus manos. Lo que aprendí de él es que la definición del éxito que tenemos la mayoría de los occidentales, es que cuanto más rico y poderoso eres, más has triunfado. La riqueza y el poder serían nuestra medida del éxito. Pero lo que me dijo Steve Wozniak es que para él, en realidad el éxito está en conseguir lo que tu deseas de verdad y cómo lo deseas. Para mi, eso cambió mi vida porque me di cuenta de que era la verdadera definición. Si quieres ser madre o padre con una preciosa familia pero luego estás trabajando 16 horas al día, aunque consigas mucho dinero realmente no estarás teniendo demasiado éxito en tu vida. Porque no es eso lo que deseas. Por eso es importante comprender qué es lo que realmente quieres y ver cómo conseguirlo sin hipotecarte a ti mismo. Eso será el éxito para ti.

Pero eso supone que lo primero que debes para lograr el éxito hacer es mirar hacia ti mismo…

Sí. Lo primero que tienes que hacer es mirar hacia dentro de ti mismo. Y creo que esa es la parte más dura porque hay mucha gente que no quiere miran hacía sí mismos, enfrentarse a tus verdaderos sueños, a quién eres. ¡Da miedo! Parece mucho más fácil mirar la televisión y pensar que eso es lo que de verdad deseas en el mundo que enfrentarte a quién eres y qué deseas. Si quieres ser feliz y tener éxito en la vida, tienes que ponerte a ti mismo primero.

¿Qué es lo que más te impresionó de Lady Gaga?

Ella es tan amable y agradable, tan generosa y considerada. Realmente me trató super bien y acabamos siendo amigos. Me pidió mi teléfono y estuvimos una semana viéndonos. Una vez, el fundador de las TED Talks me dijo: ‘Un genio es lo opuesto a la expectativa’. Y Lady Gaga es el ejemplo perfecto de eso. Todo lo que ella hace es lo contrario a lo que la gente espera. Creo que eso es lo que hace su música tan mágica, y su modo de actuar en el cine o de dar una entrevista tan impresionantes.

¿Qué enseñanza te regaló Bill Gates?

Bill Gates una de las personas más inteligentes que he conocido con diferencia. Él me enseñó cómo, sobre todo las personas más jóvenes, deben negociar con personas mayores. Me dio una clave para hacerlo: no luchar contra ellos, sino buscar que sean tus mentores porque así ya no tendrás que pelear con ellos, sino que querrán ayudarte. Me sorprendió mucho y me pareció una forma muy inteligente de comportarte.

¿Qué aprendiste del rapero Pitbull?

Es un hombre increíble y su historia es muy valiosa. Pitbull creció en las calles, vendía drogas cuando era un adolescente, no tenía casa… Pero consiguió salir de todo eso. No solo se ha convertido en un rapero famoso en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La lección que me enseñó fue que no solo hay que conseguir el éxito, sino seguir adelante, mejorar siempre, crecer como artista y como ser humano.

¿Qué destacarías de tu relación con Jessica Alba?

Con ella tuve una de las conversaciones más conmovedoras de todas. La conocí justo cuando acababa de morir mi padre de cáncer. Ella me contó que en su familia había habido muchos casos de cáncer y tenerlo era, precisamente, su mayor miedo en la vida. Me enseñó que la clave del éxito en su vida no había sido huir de ese miedo, sino afrontarlo y usar su mayor pesadilla como una inspiración para crear su compañía [The Honest Company, una empresa de productos orgánicos para bebés, mujeres y para el hogar] [https://www.honest.com/] que ahora está valorada en mil millones de dólares.

¿Y de la escritora Maya Angelou?

Ella hubiera sido la profesora perfecta, de Literatura, Poesía y de la vida. La entrevista con ella fue muy poderosa, no solo por lo poderosas que eran sus palabras, sino porque fue una de las últimas que dio antes de morir. En nuestra reunión, le pregunté si ella había encontrado algún secreto para seguir adelante cuando todo te va mal, cuando te sientes deprimido, cuando sientes que has fracasado… Y Maya Angelou me dijo que para ella la clave era mirar hacia atrás, fijarte en otras personas a las que admires, en escritores célebres, o atletas o quien fuera. Y recordarte a ti mismo que todas esas personas son seres humanos como tu, y todos y todas ellos han tenido momentos bajos y han fracasado alguna vez. O se han sentido solos y tristes. Y si todos ellos han conseguido salir adelante, tu que no eres ni más ni menos humanos que ellos, sino exactamente igual, también puedes hacerlo. Me dijo: ‘que ellos sean tus arcoíris en tus momentos nublados’. Ella es una de las personas más sabias que he conocido.

Y ya por último, ¿hay alguien más que te gustaría destacar?

Todos han sido muy importantes para mi, pero sí que me gustaría destacar algo. Creo que lo más importante de todo este proceso es que ellos cambiaron lo que yo pensaba que podría llegar a ser posible o no. Y una vez tu dejas de pensar que algo es imposible, automáticamente comienza a ser posible.