Tenemos buenas noticias, si eres de vestidos y tops con espaldas infinitas o escotes súper pronunciados, existe un sujetador que te resolverá todos tus problemas.

woman.es

¿Quién no lo ha deseado alguna vez? Poder llevar ese vestido o blusa con la espalda abierta sin tener que preocuparse por si quedará a la vista parte del sujetador. Años llevamos buscando un sujetador que de verdad cumpla con la promesa de sujetarse lo más abajo posible para que no se note, pero no hemos tenido mucha suerte, porque o los tirantes se suben, o no sujeta bien el pecho, o no son cómodos. Al final terminábamos poniéndonos la prenda en cuestión sin sujetador. Y aunque algunas lo prefieren, otras somos del club del sujetador, y es que nos sentimos más seguras y cómodas. Es una cuestión de gustos.

Así que amiga, si tu eres una del 'club del suje' tenemos buenas noticias, hemos dado con la respuesta a nuestros problemas y lo mejor es que cuenta menos de 15 eruos. Sí, es low cost. ¡Maravilla pura!

Lo sabemos ha llegado ese momento en que vas a empezar a comprar vestidos y tops con espalda descubierta, los días están soleados, la temperatura sube, a partir del lunes toda España está en fase 1, poco a poco las cosas comienzan a cambiar, y si bien en cierto que tenemos que mantener la distancia social y cuidarnos porque la batalla contra el coronavirus aún no termina, también es momento de festejar que por fin vemos la luz al final del tunel.

Así que con este sujetador de escote en V, con tirantes ajustables y multiposición dile adiós al problema de "tía que se me ve el cierre del sujetador". Ahora sí que vas a poder llevar ese vestido que tiene un escote de infarto y que te hace lucir una espalda maravillosa sin miedo alguno.

Estamos hablando del sujetador que tiene a la venta Sfera en su página web y se ha vuelto en una necesidad absoluta, un lo veo lo quiero, y lo quiero ya. Lo mejor es que está diseñado para que podamos llevar prendas con mucho escote tanto por delante como por detrás o sea con una espalda descubierta.Y es de lo más democrático que hay, está disponible desde la 85B hasta la 100 B y cuesta solo 11,99 euros.