Vas a querer el sujetador 'segunda piel' de Cristina Pedroche

Comodidad ante todo.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que Cristina Pedroche es una de las famosas nacionales que más pasiones levanta. La colaboradora y presentadora de televisión cuenta con una legión de seguidores en Instagram que hace que su perfil en esta red social sea de los más activos. No solo nos cuenta su día a día, sino que Cristina se ha posicionado como todo un icono de estilo. ¿Cómo? Bueno, no negaremos que su modelo 'secreto' para las Campanadas es siempre un aliciente bastante importante para seguir de cerca su armario, pero en los meses previos a las Campanadas, ella siempre demuestra que su armario es toda una caja de sorpresas.

Deportivo, casual, elegante, moderno, vanguardista, arquitectónico, urbano... Estos podrían ser algunos de los adjetivos con los que podríamos definir el armario de la presentadora y aún así nos quedaríamos cortas. La esposa de David Muñoz siempre ha presumido de estilo muy personal, asegurando que elige las prendas dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentra. Algo que tiene todo el sentido del mundo y que nosotras hacemos a menudo.

Pero una parte fundamental de nuestro armario, y al que a veces no prestamos toda la atención que necesitaríamos, es la ropa interior. En especial a los sujetadores. Estas piezas, a primera vista básicas, pueden hacer que nuestro 'look' nos haga sentir mucho más sexies y, sobre todo, cómodas. Porque si algo hay más incómodo en la vida es un sujetador que no se adapte bien a nuestro pecho.

De ahí que Cristina Pedroche haya encontrado unos que a ella le funcionan a la perfección y quiere compartirlos con nosotras. Se trata de los sujetadores de la firma 'sloggi' y tanto su diseño como la manera en la que recogen el pecho son fantasía de la buena.

Y sí, el que luce Cristina Pedroche nos ha parecido ideal para llevarlo como tal y como lo luce ella: con shorts y camisa holgada. Ideal.