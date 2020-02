Sudaderas, 'joggers' y, por supuesto, zapatillas deportivas campan a sus anchas por Instagram, ¿y todavía dudas de tus estilismos 'sporty'? Aquí tienes las claves para llevar el chándal como una auténtica 'influencer'.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Seguro que tú también te has dado cuenta: los looks chandaleros son tendencia en Instagram. Y ahora, gracias a la nueva colección de Stradivarius, por fin te atreverás a salir con sudaderas, 'joggers' y zapatillas a la calle ¡y no solo para ir al gimnasio!

Casi todas las 'influencers' que seguimos se han dejado conquistar por esta tendencia en los últimos tiempos, llevando el 'athleisure' a un nuevo nivel digno de 'street style'; y, algunas como Marta Riumbau, llevan años integrando las prendas 'sporty' en su estilo diario y convirtiéndose ahora en nuestra mejor inspiración.

Su mayor ventaja es el confort que confieren, por lo que son geniales para esos días en los que quieres sentirte guapa sin renunciar a la comodidad, pero la pregunta es: ¿cómo llevar chándal e ir bien vestida?

Siguiendo las pautas de Instagram y de las propuestas de Stradivarius, la respuesta parece ser el 'mix and match'. Es decir, no vale con calzarse (solo) unas 'chunky sneakers', sino que la clave está en combinar piezas deportivas con elementos que creen contraste y aporten toques de tendencia, como, por ejemplo, un abrigo de paño que cubra una sudadera o un 'crop top' ajustado que compense el volumen de unos pantalones de chándal. De la misma forma, unos accesorios bien elegidos pueden marcar la diferencia. Es el caso de las gafas de sol XL o los collares de eslabones, que son capaces de elevar cualquier conjunto 'athleisure' de manera instantánea.

Ahora que ya sabemos la teoría, es el momento de pasar a la práctica y para ello nada mejor que echar un vistazo a los perfiles de chicas con tanto rollo como Marta Riumbau, Mery Turiel, Alba Díaz Teresa Bass o Noelia Muñoz para recrear sus 'lookazos' con chándal.