El sombrero bombín de Marsai Martin, protagonista del estreno de 'Cruella'

La actriz Marsai Martin ha lucido el que ha sido, sin lugar a dudas, el accesorio más arriesgado y vanguardista de la alfombra roja de 'Cruella'.

CARMEN RAYA

Seguro que la conoces, aunque no la reconoces. Marsai Martin dio vida durante ocho temporadas (162 episodios) a Diane, la menor de la familia Johnson, protagonista de la serie de comedia 'Black-ish'. Sin embargo, el tiempo pasa y aunque seguramente te acordarás de ella como una niña, ahora Marsai es toda una adolescente de dieciséis años que se está convirtiendo en todo un icono de estilo a golpe de elecciones arriesgadas pero muy elegantes.

Para la premiere de la película 'Cruella' en el cine 'El Capitán' de Los Ángeles, la actriz decidió apostar a lo grande y lucir un traje de chaqueta de estampado pata de gallo de la colección primavera-verano 2021 de Nina Ricci. Un dos piezas formado por un pantalón de corte holgado y una chaqueta americana de corte largo y con escote en pico.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante de su look es el sombrero bombín XL que Marsai Martin ha defendido, a sus dieciséis años, como toda una modelo de pasarela.

Un arriesgadísimo accesorio al que Nina Ricci le ha dado todo el protagonismo no solo en este look, sino en su colección completa de primavera-verano 2021.

Una línea de piezas que apostaba por estilismos con sabor 'fifties' y un tanto 'charleston' que Marsai Martin ha sabido defender a la perfección a pesar de su corta edad.

Quien también ha brillado en la alfombra roja de 'Cruella' ha sido su protagonista, Emma Stone. La actriz ha defendido un precioso traje de chaqueta con detalles de minicadenas doradas y una blusa con lazada al cuello blanca. Todo de Louis Vuitton, firma de la que es imagen desde hace años.

Un look coordinado por la estilista Petra Flannery (quien lleva construyendo los estilismos de Emma Stone desde hace años) que remataba con el bolso Petite malle Monogram de Louis Vuitton.

Mención especial requiere su 'beauty look' con una melena con ondas 'despeinada' a un lado que es uno de los peinados estrella de esta temporada primavera-verano. El punto fuerte de este peinado de Emma Stone es que la onda está desestructurada. No es una onda marcada y si tienes un poco de maña no tendrás que utilizar ninguna herramienta de calor. Un peinado muy actual que también le vimos a la actriz Kathryn Hahn que se llevó el premio a Mejor Villana en los premios MTV Movie & Tv Awards.

