Sofía Palazuelo versiona un vestido de Inés Domecq para el bautizo de su hija

Los duques de Huéscar han celebrado el bautizo de su pequeña Rosario, nacida el pasado mes de septiembre, en la sevillana parroquia de San Román y Sofía Palazuelo ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del momento.

Julia García

Los Fitz-James Stuart han completado su semana más intensa en lo familiar y también en lo social. La familia de aristócratas celebró el pasado fin de semana la boda de Belén Corsini y Carlos Fitz James-Stuart y siete días después han repetido reunión familiar, en este caso por el bautizo de María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart Palazuelo -nombre completo de Rosario, futura duquesa de Alba-, la hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo.

El evento ha tenido lugar en un horario poco habitual para una celebración de este tipo, las ocho de la tarde, pero el calor que ha reinado en Sevilla -tampoco sorprende demasiado- ha obligado a los padres de la pequeña Rosario a retrasar hasta esa hora el bautizo, celebrado en la parroquia sevillana de San Román.

La pequeña Rosario ha sido bautizada con un diseño muy especial, un traje de cristianar que llevó su padre, Fernando, hace tres décadas para su propio bautizo. La estética, que no puede ser más vintage, es muy llamativa, pero hay que reconocer que ha sido eclipsada por el espectacular look de su elegantísima mamá.

Para la ocasión, Sofía Palazuelo ha escogido un vestido de la firma y diseñadora de moda en el panorama nacional, The IQ Collection, marca de la que es cofundadora Inés Domecq, cuyo marido, Javier Martínez de Irujo, es primo hermano del marido de Sofía -ambos son nietos de Cayetana Fitz-James Stuart, única duquesa de Alba de la historia hasta la fecha-.

La pieza de la diseñadora jerezana tiene detalles que recuerdan al que ella misma lució la semana pasada en la boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, entre ellos el corte pero sobre todo, las originales hombreras XL que dan sensación de capa vista la pieza desde delante.

Por lo demás, es un vestido en color beis de manga larga y largo midi, con fondo interior rosa y cuello cerrado en el que la guinda (y el toque flamenco y andaluz) lo pone el vuelo que remata la falda, que recuerda a los volantes, si bien esta es una solución más discreta y sutil.

La duquesa de Huéscar ha combinado el vestido de Inés Domecq -no está a la venta pero recuerda a la edición limitada África en todos los detalles técnicos, más allá de que este sea estampado y el de Sofía Palazuelo sea liso- con unas preciosas sandalias de terciopelo rosado con tacón alto y cierre de pulsera que dejaban a la vista la pedicura en color rojo, unos pendientes largos en tonos cítricos empolvados y un sencillo peinado con raya al medio.

Aunque el estilismo de la madre de la protagonista de la tarde en Sevilla, la pequeña Rosario, ha centrado la mayoría de las miradas de los fashionistas en este evento, las invitadas también han dejado algún outfit digno de mención.

Por encima de todas, Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera y prima hermana del padre de la bautizada -conviene explicarlo todo para no perderse...-, que también ha apostado por un look 'made in Inés Domecq'.

A diferencia del de Sofía Palazuelo, el de Tana es un conjunto formado por dos piezas, una falda midi y un top de tirantes con volantes y escote caja en un intenso color rojizo. Los detalles bordados en azul de inspiración étnica decoran las dos prendas de un conjunto que The IQ Collection ha bautizado precisamente con el nombre de Cayetana.