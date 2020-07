¿Cuál es el sitio favorito del mundo de Millie Bobby Brown?

La actriz nos presenta su nueva colección para Pandora Me, que ha codiseñado pensando en el amor que le tiene al mar. Ya sabemos dónde va a escapar este verano, si la pandemia lo permite...

Ester Aguado|Woman.es

Está siendo un verano tranquilo para la actriz británica que, como todos, ha tenido que encerrarse en casa y ver cómo sus proyectos se quedaban en 'stand by'. Al menos, hay dos que siguen adelante: su labor como embajadora de la firma de joyas Pandora -mañana presenta su nueva colección, que ha codiseñado- y su nueva película, 'Enola Holmes', que Netflix tiene previsto estrenar en septiembre. La polémica está servida, porque los herederos de Arthur Conan Doyle -el creador de Sherlock Holmes, Enola es su hermana- acaban de demandar a la cadena por violación de copyright. La polémica está servida.

¿Qué significa el verano para tí?

¡Diversión! Es la época en la que puedes estar afuera, algo que prefiero a estar dentro viendo televisión y, normalmente, pasas tiempo con amigos al sol, ¡todo lo bueno!

¿Prefieres aprender a bucear o surfear? ¿Por qué?

Bueno, me encanta el océano y las olas, pero nunca he surfeado antes, así que me gustaría aprender. Además, mi lugar favorito en el mundo es Australia, por lo que sería genial intentar hacerlo allí.

¿Con qué frecuencia te relajas o te vas de vacaciones?

¡No tan a menudo como me gustaría con el trabajo y la escuela! Pero ahora hago viajes especiales junto a mi familia, para poder disfrutar de tiempo de calidad juntos. Buscamos un lugar que sea realmente interesante para explorar y también relajarnos. Estoy enamorada de Australia.

¿Qué te gusta hacer en vacaciones?

Sólo relajarme, de verdad. Escucho música, leo un poco. Pero también me encanta estar afuera y aventurarme un poco para ver todas las cosas que son únicas de los lugares que visito. Lo que más me gusta es conocer a los animales que viven allí.

¿Cómo fue codiseñar joyas con Pandora?

Estaba tan emocionada cuando los diseñadores de Pandora me pidieron que colaborara en los nuevos diseños para Pandora Me... Me encanta ser creativa en todos los aspectos de mi vida y esto me dio una oportunidad aún mayor de expresar mi personalidad y todas las cosas que amo a través de la joyería. También es genial poder usar piezas que ayudé a diseñar.

¿Qué espíritu querías expresar con tu moodboard?

Quería capturar la diversión y el color del verano y la belleza de lo que nos ofrece el mar. Algunos de mis animales favoritos y, por supuesto, mis colores favoritos están incluidos en estos charms y me encanta la historia que cuentan cuando los combinas de diferentes maneras.

¿Por qué elegiste estos símbolos?

Todos los símbolos que elegí (piña, flamingo, olas, tortuga y estrella de mar) son mis partes del verano favoritas, y cada charm tiene un recuerdo divertido o significado para mí. Me encanta el sabor de la piña en mis batidos, el amarillo del sol, el fascinante océano, ver nadar a las tortugas...

¿Qué colores de las piezas que codiseñaste son tus favoritos? ¿Por qué?

¡Me encantan los colores del sol y la piña! El amarillo siempre me recuerda el verano y la felicidad. Pero también me encanta el rosa del flamenco... ¿sabías que nacen azules y luego se vuelven rosados ​​por lo que comen?

¿Cómo usas el color para expresarte?

El color es una manera fácil y diaria de expresarse. Sé que hay colores que me atraen naturalmente y la mayoría de las veces, ni siquiera sé por qué, pero a veces está relacionado con cómo me siento y la forma de expresarlo.

El emoji de ballena es tuyo. ¿Cómo es verlo cobrar vida en un charm?

Es el animal con el que más me identifico. Son animales tan graciosos y geniales... Me encantaría nadar con una, los encuentro fascinantes. Es muy divertido tener un pequeño símbolo de mis cosas favoritas para usar como parte de mi estilo. Ese charm me hace sonreír cada vez que lo veo.

¿Por qué crees que Pandora quería que colaboraras con ellos en el diseño de tus propias joyas?

Esta colaboración me permitió incorporar las cosas que amo y que me apasiona expresar y representar en mi vida y el equipo de diseño de Pandora realmente se lo tomó muy en serio. Me veo vistiendo y amando estas piezas.

¿Qué te gusta de los brazaletes y collar de Pandora Me? ¿Cómo los combinas?

Me encanta el contraste de las pulseras y el collar con los delicados micro charms. Las pulseras y el collar son bastante gruesos y, cuando les añades luego los charms pequeños y dulces, cada uno con un simbolismo y significado individual para la persona que los usa, el resultado es genial. También me gusta usar varias pulseras a la vez y, a veces, uso el collar sin ningún dije. Con los últimos charms, a veces los llevo todos del mismo color, cuando tengo ganas.

La pulsera y el collar de Pandora Me tienen un aire unisex, ¿por qué esa dualidad en tu estilo?

Gravito hacia una mezcla de masculino-femenino porque no creo que haya necesidad de ser uno u otro. Me encanta el hecho de que, como mujeres modernas, podemos ser tantas cosas como queramos sin sentirnos atadas.

¿Qué significa para ti ser embajadora de Pandora Me?

El mundo. Desde muy joven, siempre he sido una gran admiradora de Pandora, por lo que es un sueño hecho realidad.

¿Qué fue lo que más te gustó de Pandora Me?

Me encantan las piezas porque son muy jóvenes, divertidas y tienen un ambiente veraniego.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Pandora?

Cuando tenía 10 años y buscaba un regalo para un amigo que ama el color púrpura. Entré en la tienda Pandora y elegí un hermoso amuleto morado. Todavía lo recuerdo... sentí que pertenecía a ese universo.

¿Qué hace que las joyas sean tan especiales?

La joyería es la mejor forma de autoexpresión. Cambia tu atuendo y cuenta una historia personal sobre ti. Puedo decir qué tipo de persona eres simplemente mirando tus joyas.

¿Cómo ha cambiado tu estilo durante estos años?

¡Mi estilo cambia cada año! Soy joven y siento que, a medida que maduro, lo que amo y cómo me gusta expresarme evoluciona conmigo. Mi estilo cambia para expresar por fuera cómo me siento por dentro.

Eres actriz, pero también marcas tendencia con tus atrevidos estilismos: ¿qué consejo le darías a los que quieren un aspecto más audaz y experimentar con su estilo?

La forma más fácil es empezar a pensar en todo lo que realmente te llena, las cosas que amas y dejar de pensar en lo que los demás piensan de tu estilo. Así serás libre de probar lo que quieras y serás más audaz y experimental.

¿Qué hace que tu corazón lata más fuerte?

La música. Mi mejor tema es Islands in the Stream, de Dolly Parton. Una preciosa canción de amor.

Pandora acaba de anunciar un gran plan para asegurarse de que son neutrales en carbono. ¿Por qué es importante trabajar con empresas que protegen el medio ambiente?

He defendido apasionadamente la necesidad de cuidar el medio ambiente durante mucho tiempo. Necesitamos que sea nuestra primera prioridad y todos tienen un papel que desempeñar al hacer esto, así que me aseguro de trabajar con compañías que trabajan activamente para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

¿Cómo ayudas a cuidar el planeta? ¿Por qué es importante?

Si no lo hacemos, no habrá más criaturas mágicas y hermosas que vivan en el mar o los días divertidos que actualmente disfrutamos: todo lo que amamos comenzará a desaparecer. No tenemos más remedio que cuidarlo, no tenemos otro hogar o plan B, hay que preocuparse y ocuparse.