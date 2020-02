Silvia García (Bartabac) ya ha aplicado el truco que de estilo que además de ser tendencia esta primavera nos hace cintura de avispa

Nos acabamos de dar cuenta de que es la forma en la que nuestras 'influencers' favoritas transforman sus looks.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando hace unos días os contábamos que para vestir a la moda esta primavera 2020 teníamos todo de nuestra parte, no es por echarnos flores -oye, que a veces también se necesitan- no íbamos nada de mal desencaminadas. Y Silvia García (Bartabac) nos lo ha confirmado con uno de los últimos looks que le hemos fichado. Es más, es la tendencia favorita por las 'influencers' españolas.

- Seis trucos de estilo para transformar un look de primavera sin gastarte un solo euro

Bartabac sabe que los looks con vaqueros son siempre un acierto pero, por otro lado, también resultan un poco monótonos. ¿No os ha pasado alguna vez que cuando os veis bien con una combinación la usáis hasta la saciedad y al final acabáis con la sensación de que SIEMPRE estáis vistiendo igual? Ay, amiga, si a ti también te pasa eso, entonces tienes que aplicar el truco de estilo de Silvia García y lo curioso de todo es que estamos seguras de que todas las prendas ya las tienes en su armario, por tanto, no te tendrás que gastar un solo euro.

La 'influencer' combinó unos vaqueros con una 'blazer' negra y un cinturón, pero, a diferencia de lo que acostumbrábamos en otros momentos, no lo colocó en el pantalón, sino sobre la americana 'oversize¡. Así no solo ha conseguido darle un toque muy actual al conjunto al más puro estilo de la pasarela de Chanel, también es una idea perfecta si queremos marcar cintura.

Así son las chaquetas estilo blazer que querrás llevar en primavera Ver 8 fotos

Paula Ordovás también ha apostado por esta forma de llevar la americana, pero, como es bajita, para estilizar no ha roto el monocromatismo del look y usó un cinturón de Redondo Brand en el mismo tono que la chaqueta.

Teresa Andrés Gonzalvo, con un diseño de Navascués, cambió el pantalón por una falda y el resultado del look con americana y cinturón era tan elegante como el resto.