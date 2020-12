Si sigues sin atreverte con el estampado de cebra, mira la propuesta de Amelia Bono para llevarlo en invierno (porque te va a encantar)

¿A qué esperas para llevar el 'print' tendencia?

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

A la fiebre del 'animal print' todavía le queda mucho recorrido en el 'street style', ya sea de leopardo, de cocodrilo o de serpiente, estos estampados han calado hondo desde hace varias temporadas en los armarios de las que más saben de moda, pero entre todos ellos hay uno que está triunfando especialmente este 2020: el de cebra.

Todavía hay quien no se atreve a lucirlo porque le parece más arriesgado que el resto pero, ¿acaso no se pensaba lo mismo con los inicios del leopardo? Este estampado, además de triunfar en las pasarelas de grandes firmas de moda, lo hemos visto protagonizando looks de 'it girls' y 'celebs' de todo el mundo, desde Paula Echevarría hasta Irina Shayk. Y es que si a nivel nacional tenemos otra 'influencer' con estilazo a la que no se le escapa ni una sola tendencia, ella es Amelia Bono, quien nos ha sorprendido con su última propuesta para lucir el estampado en invierno (y creemos que te va a encantar).

La empresaria lo tiene claro: un vestido de cebra es todo lo que necesitas para atreverte con este estampado y arrasar.

Amelia Bono compartía en Instagram, tal y como nos tiene acostumbradas, un nuevo look en el que la prenda protagonista es un vestido de lo más original: corto, con estampado de cebra, manga larga abullonada, ceñido en la cintura, con falda fruncida y acabado en volante (y, ojo, porque especialmente por estos dos últimos detalles pensamos que no puede ser más favorecedor).

El diseño pertenece a la firma Oliver y la buena noticia es que tiene un precio al que seguramente tú tampoco puedas resistirte: 39,95 euros.

Amelia, en concreto, lo ha llevado con unas botas negras de caña alta que quedan fenomenal, pero también nos lo imaginamos con unas estilo 'cowboy' (tal y como proponen en el 'lookbook' de la marca) o, incluso, con unas de agua para los días más lluviosos.

Una propuesta de lo más acertada para lucir el estampado tendencia durante el invierno. ¿No te parece?