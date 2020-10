Siete "lookazos"con botas de agua de 'it girls' de todo el mundo con los que triunfar cada día de la semana

Propuestas perfectas para arrasar de lunes a domingo.

Te guste o no, los meses más lluviosos y fríos han llegado para quedarse y, por ello, volvemos a hacer hueco en nuestro armario a los chubasqueros y las botas de agua que tanto nos protegen de la lluvia.

Es cierto que las botas de agua han protagonizado el 'street style' desde siempre durante la temporada de otoño-invierno, pero somos conscientes de que no todo el mundo se atreve a llevarlas por el hecho de no saber cómo hacerlo. Y es que tenemos que decirte que este calzado, además de ser el mejor para los días grises, es pura tendencia y un 'must have' en el armario de las que más saben de moda, pues son unas botas cómodas, impermeables, versátiles y se pueden llevar con todo tipo de prendas.

En Woman.es hemos seleccionado siete propuestas de 'it girls' de todo el mundo (una para cada día de la semana) para que tú también te inspires y las integres en tus looks de día a día (sí, de lunes a domingo), con pantalones, minivestido, sobrecamisa, bermudas... ¡Tú decides!

1. Lunes: jersey ajustado + pantalones pitillo

Arrancamos la semana con una opción clásica pero siempre triunfadora. La 'influencer' alemana Xenia Adonts nos inspira con un look muy sencillo, protagonizado por el color blanco y negro, en el que lleva sus botas de agua con un jersey asimétrico 'off-shoulder' (que recordemos que es una prenda original que ya llevan las chicas con más estilo) y unos 'jeans' negros (que también puedes sustituir por unos bonitos 'leggings', por ejemplo).

2. Martes: jersey 'oversize'

Los jerséis XXL nos encantan porque además de sentar bien a todo tipo de siluetas, nos permiten crear looks otoñales de lo más originales. En este sentido, Teresa Andrés Gonzalvo nos demuestra que para llevar las botas de agua con estilazo no necesitas más que un jersey de punto 'oversize' (y si es de algún color alegre, mejor).

La 'instagrammer' apuesta conjuntar este calzado con uno de color amarillo pastel con el cuello, el bajo y los puños en azul y con una camisa blanca por debajo. Al ser un jersey extralargo lo lleva a modo de mini-vestido con unos shorts. ¡Nos encanta!

3. Miércoles: sudadera + bermudas

La estética 'comfy' está a la orden del día, especialmente a raíz del confinamiento que vivimos en los meses anteriores. Por ello, prendas como las sudaderas, los pantalones 'jogger' o las bermudas tipo 'sporty' se convierten en unas de las preferidas de las que más saben de moda.

La fashionista Thora Valdimars tiene claro que una fórmula para llevar las botas de agua con estilazo en un 'oufit' de diario es con unas bermudas y una sudadera 'oversize' cortita a juego. Ella ha optado por crear un 'total look' negro y el resultado no puede gustarnos más.

4. Jueves: sobrecamisa

Una buena sobrecamisa te salvará más de un look esos días en los que no sepas qué ponerte y, por supuesto, funciona fenomenal con unas botas de caña alta impermeables.

Dulceida ha llevado la suya en color crema abierta, con una blusa extralarga debajo blanca y con unas botas en verde militar. Una combinación de colores y prendas muy acertada perfecta para los días de otoño. Y si bajan más las temperaturas, toma nota del truco de la 'influencer', pues ella lleva este calzado con unos calcetines extralargos. ¿No es lo más?

5. Viernes: mono corto

Para dar la bienvenida al fin de semana un mono bonito siempre es una fantástica opción, ¿o no? Pues tenemos que decirte que te va a encantar cómo queda con unas botas de agua.

Esta propuesta nos la enseña Grace Villareal, que lleva un mono en color azul marino y costuras en rojo con una blazer y unas botas a juego (y aunque parecen de lujo, realmente son de Decathlon).

6. Sábado: minivestido + jersey

Como te decíamos antes, una de las prendas favoritas de las 'fashionistas' para llevar sus botas de agua son los vestidos (ya sea en versión mini, midi o largos).

La 'it girl' rusa Darja Barannik combina las suyas con un vestido corto de 'animal print' marrón y cuello bobo XXL (que le aporta un toque superoriginal al estilismo) junto con un jersey camel a juego. ¡Y perfecta para el finde!

7. Domingo: gabardina XS (a modo vestido)

La 'blogger' Sara Escudero luce sus botas grises con una chaqueta tipo gabardina mini que lleva anudada con un lazo en la cintura, lo que crea un efecto de ser un vestido. ¿Puede quedar mejor?

Hemos seleccionado las botas de agua más top de los escaparates para que tú también te hagas con las tuyas y luzcas estilismos de diez durante los días más grises del año. ¿Lista para triunfar sin mojarte?