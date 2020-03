Que sepas que como Emily Ratajkowski nadie lleva el traje masculino y esta es la prueba

Su truco de estilo está al alcance de todas. Pista: tienes que ser un poco atrevida

Woman.es

Hay pocas personas en el mundo que sepan lleva un traje y hay pocas personas en el mundo que lo hagan mejor que Emily Ratajkowski. Y sí, reconocemos que cuando hace unos días vimos a Karlie Kloss con un total look en azul bebé y zapatos blancos, de los que te buscamos un clon, el listón estaba muy alto pero la modelo, influencer y diseñadora de bikinis ha superado la prueba con nota.

-Si eres de las que pasa de llevar abrigo, puedes optar por una chaqueta ‘oversize’ tipo blazer de cuadros como Emily Ratajkowski

-Las seguidoras del estilo de Emily Ratajkowski van a poder llevar sus tops mini y falda midi para mostrar abdominales con este conjunto de Zara

¿Que no te lo crees? Pues solo hace falta que eches un vistazo a esta fotografía que te vamos a enseña. Bueno, en realidad nos la ha enseñado ella.

¿Y ahora qué opinas? Emily Ratajkowski no solo nos ha dado una lección de esitlo con un traje masculino, también nos ha dado la clave para llevarlo y que parezca tan sexy como si llevábamos un vestido. Ella, que es pura sensualidad, ha apostado por un traje de raya diplomática que, a priori, puede parecer muy serio y el típico look de oficina aburrido.

Si nos hubieran preguntado con qué podríamos combinarlo , vuestra primera opción y la nuestra, estamos seguras, hubiera sido con una camisa blanca, un jersey de cuello vuelto si hiciera mucho frío o ya, más entradas en la primavera, con una camiseta blanca. Pues no, no, no y no. Emily se ha saltado todos los convencionalismos y se ha marcado un braless, es decir, ha llevado la chaqueta sin nada debajo. ¡Y vaya ideaza! Se ha marcado un look de estos que estamos deseando copiarle.