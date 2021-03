Esta Semana Santa te engancharás al canal de YouTube de la estilista de Margot Robbie

Lo ha estrenado con un vídeo sobre otra cliente estrella, Selena Gomez, y vas a quedarte pegada a la pantalla por la cantidad de consejos prácticos que ofrece.

¿Qué tienen en común Margot Robbie, Selena Gomez y Dakota Johnson? El cine sería una respuesta correcta. Pero no la única. También lo es su exquisito gusto a la hora de vestir en días señalados, y esta es la vertiente de la pregunta que nos interesa porque no es casualidad que este trío de estrellas comparta estilista: Kate Young.

Afincada en Nueva York, Young es una de las estilistas más prestigiosas de Estados Unidos. No en vano viste a las tres actrices mencionadas, pero también a Sophie Turner, Rachel Weisz, Michelle Williams o Sienna Miller, nombres que sin duda alguna ocupan los puestos de honor en las listas de mujeres más estilosas del mundo.

Young, que ha sido elegida “The Most Powerful Stylist” por el medio The Hollywood Reporter hasta en tres ocasiones, es también muy activa en las redes sociales. En Instagram suele compartir a menudo los looks que diseña para las celebrities a las que asesora, pero esto es habitual en la profesión de estilista. En cambio, no lo es tanto que compaginen dicha labor con la de youtuber, que es la nueva faceta por la que destaca.

La estilista ha estrenado recientemente un canal propio en la plataforma de contenidos audiovisuales, y seguirlo es un ‘must’ si te gusta la moda. Se llama ‘Hello Fashion’ y tiene una edición cuidadísima, digna de un programa televisivo especializado.

Hasta la fecha, en algo más de una semana, ha compartido ya dos vídeos, y son excelentes. No solo a nivel estético, sino también por los contenidos que ofrece. Y es que el objetivo del canal es ofrecer contenido exclusivo sobre lo que ocurre en el backstage de la moda, y también descubrir cómo es el trabajo del estilista de moda, de cuyos resultados hablamos a menudo pero apenas se da visibilidad al proceso.

De momento, Young ha dedicado un vídeo a Selena Gomez, el del estreno del canal, y un segundo a Dakota Johnson, dos de sus clientes más importantes. En el primero, hace un repaso sobre el proceso creativo de la fotografía artística para el último trabajo de la cantante, ‘Revelación’. Young y Selena Gomez trabajan juntas desde el 2014, y la confianza mutua se ve plasmada en un trabajo espectacular inspirado en las pinturas de Frida Kahlo.

En el segundo, Kate Young explica cómo son los primeros pasos de su trabajo cuando empieza a vestir a una cliente nueva, en este caso Dakota Johnson. El vídeo, interesantísimo, es fantástico porque nos permite aprender mucho acerca del arte del mood board y su importancia dentro del mundo de la moda.

En definitiva, son solo dos vídeos hasta ahora, pero sobran los argumentos para que el nuevo canal de Youtube de la estilista de Margot Robbie y Selena Gomez se haya convertido en uno de nuestros favoritos.

¡Ya tienes plan para esta Semana Santa casera!