Selena Gomez afronta el frío con el 'jungle coat' más salvaje de Mango

Una fantasía de diseño.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Con la llegada del frío, las celebrities siempre se aseguran de tener a mano un buen abrigo. Una prenda que siempre ha sido el mejor aliado de cualquier fashionista que se precie para afrontar el duro invierno. Sin embargo, la moda nunca les había prestado la atención que se merecían hasta hace un par de temporadas.

Ahora, los abrigos se convierten en los absolutos protagonistas de nuestros 'winter looks' gracias a diseños vanguardistas, minimalistas, clásicos, arquitectónicos... No hay diseñador que se precie que no cuide los detalles de sus creaciones, convirtiéndolos, de esta manera, en verdaderas piezas de coleccionista.

De ahí que en multitud de ocasiones, las celebrities opten por no desvelar lo que se esconde debajo de ellos. Algo que se ha convertido en la norma para la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, una auténtica 'coat' adicta. Aunque no es la única que apuesta por creaciones arriesgadas.

Selena Gomez, quien se encuentra ahora mismo en Londres promocionando su nuevo trabajo discográfico nos ha dejado sin habla al lucir un abrigo largo de pelo, diseño recto con estampado de cebra, solapas, cinturón desmontable y cierre de botones que nos parece una autétnica maravilla.

No solo nos encanta el diseño, lo que también nos fascina es que podemos hacernos con él. Efectivamente. Esta salvaje creación es de Mango y se encuentra disponible para su compra online.