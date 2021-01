¡Apúntate al blanco!

Estaba más que claro que el color blanco ya no solo es para la llegada del buen tiempo. El abrigo blanco en todas sus versiones es la prenda que tienes que tener este invierno, no lo decimos nosotras, no hay más que ver el 'lookazo' de Selena Gomez para confirmarlo. ¿Sabes lo mejor? Hemos encontrado los más bonitos en las rebajas de… ¡Zara!

Nos hemos aficionado al blanco. Nuestros armarios de invierno han dejado atrás los tonos neutros, oscuros y apagados para decir sí a las prendas más claritas. La pasarela ya nos avisó que las prendas y complementos en blanco iban a arrasar, y lo cierto es que no hemos tardado mucho tiempo en verlo a través del 'street style' y las redes sociales.

En estos tiempos tan difíciles las prendas en tonos claros nos pueden ayudar a sentir una sensación de paz, por ello, las prendas 'comfy' en blanco es justo lo que queremos llevar y eso es lo que nos propone Selena Gomez con un abrigo de paño en blanco con el que deslumbrarás.

El calzado de este invierno es el blanco, pero no solo eso, hasta las botas de montaña en blanco se han convertido en nuestra obsesión. Y no es para menos porque, aunque creas que es arriesgado, combinan con todo. ¡El color blanco reina nuestras tiendas ‘favs’! Y, ¿por qué no aprovechar las rebajas de Zara o Mango para hacerte con un abrigo blanco como el de Selena?

Nuestras celebrities favoritas se unen al blanco y Selena Gomez como buena 'fashion addict' no iba a ser menos. Ella nos demuestra que con un vaquero, zapatillas blancas y un abrigo 'oversize' de paño blanco de corte cruzado puedes conseguir un look de 'street style' total. Nos encanta porque su versatilidad puede ser infinita y su combinación irá de los looks más elegantes a los looks 'comfy'. ¿Estás lista para hacerte ya con abrigos, cazadoras o sobrecamisas en color blanco? Hemos encontrado los más bonitos en las rebajas de… ¡Zara!