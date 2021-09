Firmado por Jorge Vázquez, de espíritu libre e ibicenco, Sara Carbonero lució uno de los diseños de inspiración nupcial más románticos y perfectos para el otoño.

Blanca, luminosa y romántica. Así, y un poco mágica, ha sido la aparición de Sara Carbonero en un acto sobre sostenibilidad de L'Oréal —la inauguración de la exposición 'L’Oréal for the future: Porque nuestro planeta lo vale'—, donde la presentadora ha deslumbrado con un vestido largo troquelado firmado por Javier Vázquez que no solo nos ha maravillado como opción para una cena, sino para un evento o, incluso, para aquellas novias modernas de entretiempo que huyen de los diseños clásicos y aman la sencillez.

El vestido tiene cuello a la caja, manga francesa y troquelados con formas florales que dejan a la vista, muy sutilmente, parte de la silueta, dándole un aire dulce y sensual a la vez. Otro detalle que lo hace muy especial son los bajos festoneados con ondas con forma de pétalos, tanto al final de la falda como de las mangas.

En cuanto a la fórmula para que sea tan favorecedor, hay que señalar su cintura ceñida y su falda recta, con un pequeño efecto evasé al final, así como las sandalias abiertas de tiras finas y tacón alto (en su caso, en color negro) de Jimmy Choo que la periodista ha elegido para elevarlo.

Una melena suelta, para contribuir a potenciar el aire natural y más boho de la propuesta, un maquillaje con tonos tierra y labios fresa han sido suficientes para que la toledana, que hace solo unos días nos sorprendía convertida en musa del videoclip musical 'A poco' de Tu otra bonita, y que en el pasado ya nos conquistó con otros troquelados (una de las grandes tendencias de la temporada) y vestidos blancos, nos terminara de cautivar.

Así, Sara Carbonero ha apoyado, también, la colaboración de trece creadores españoles de la MBFWMadrid, entre ellos Jorge Vázquez, que participan en la exposición auspiciada por L'Oréal y en la que muestran trabajos realizados en tejido de plástico PET reciclado como ejemplo de moda responsable (puede visitarse en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, en el Parque del Retiro de Madrid, hastas el 30 de septiembre).

La sostenibilidad se ha convertido también en el sector textil en uno de los grandes propósitos a tener en cuenta por las marcas y pequeñas firmas 'made in Spain' como Malapascua, Wolflamb, The Cut Project, Sur Sac o Doly, entre otras, que ofrecen moda y cuidado del planeta.

"La moda de autor es de por sí sostenible, porque trabajamos de forma artesanal y apenas sin excedentes, pero este tipo de iniciativas logran que las grandes empresas textiles se planteen que algo están haciendo mal", explicaba, sobre el tema, la diseñadora Maya Hansen en el acto que ha presentado Sara Carbonero y donde nos ha emocionado con inspiración sostenible y nupcial.

