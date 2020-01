Sara Carbonero tiene el sombrero con mensaje más bonito de la temporada

¿Lo queremos? Obvio.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Sara Carbonero siempre ha demostrado que su estilo es uno de los más relajados del panorama nacional. La máxima del 'menos es más' siempre fluye en su armario con estilismos que se mueven entre la estética 'country', la 'new wave' y un toque 'hippie' que nos encanta. ¿Cómo lo hace? Escogiendo prendas sencillas pero con un fuerte componente 'chill out'. Y sí, ya sabemos que son muchas palabras en inglés, pero la moda es internacional, queridas.

Sin embargo, además de a las prendas, la periodista presta especial atención a los complementos. Las botas 'cowboy' son siempre una de sus mejores aliadas, pero con su último 'look' nos ha dejado claro que los sombreros también son un factor fundamental para crear ese espíritu relajado y elegante que la ha llevado a convertirse en todo un icono de estilo.

Sin embargo, la periodista no luce cualquier sombrero. En esta ocasión, Sara Carbonero nos ha sorprendido con un diseño con mensaje feminista que ha lucido de manera muy elegante con falda fluida y suéter con botones y escote en uve.

Una creación en color negro de fieltro de lana con cinta "Girls can do anything' que está disponible en la web de la firma 'Zadig et Voltaire' (150 euros) y que es una auténtica maravilla.

Esta no es la primera vez que Sara Carbonero completa un estilismo con un sombrero y si tú también quieres unirte a la 'hat gang' solo tienes que fichar estos modelos y decidir qué estilo es el que más te gusta.