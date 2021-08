Todos los detalles del look más cómodo y de tendencia de Sara Carbonero que incluye los pantalones cortos denim con bolsillos por fuera más buscados.

Clara Hernández

La comodidad no tiene por qué estar reñida con el estilo y Sara Carbonero, icono indiscutible de este último, nos ha proporcionado un look informal, facilísimo, confortable, chic y que reúne las últimas tendencias. Y tan versátil que no querrás quitártelo hasta que termine el verano.

La periodista ha lucido un top de tirantes anchos y escote cuadrado de crochet, el tejido que se ha convertido en una de nuestras obsesiones de la temporada y que queda genial tanto en vestidos, como en pantalones, tops o, incluso, bikinis (sí, haz la prueba).

Aunque esta opción de ganchillo y aire setentero suele asociarse con propuestas multicolores, Sara Carbonero ha demostrado el color crema es una opción estupenda para convertirla es un básico de armario que va bien con cualquier prenda (por cierto, su 'top tricot' es de la marca Slow Love, la firma que regenta junto a Isabel Jiménez y donde puedes encontrarlo a la mitad de su precio original (ha pasado de 39,99 euros, a 19,99 euros).

Si ya con anterioridad Sara nos había enamorado con este top acompañado por una falda midi a juego también de tricot calado que terminaba en flecos y cuyo precio rebajado es de 29,99 euros (es decir, con uno de esos dos piezas dispuestos a solucionarnos el final del verano y la rentrèe que tanto nos gustan, que puedes ver en la primera foto de esta noticia), esta vez ha optado por combinarlo con unos shorts vaqueros en color azul denim que se han convertido, de inmediato, en objeto de deseo en las redes.

Aunque la periodista no los ha etiquetado, en seguida nos hemos puesto a buscar estos pantalones cortos denim deshilachados de cintura alta que se caracterizan por tener el fondo de los bolsillos por fuera, a la vista, un detalle que ha tentado a numerosas influencers desde que en 2018 comenzó a asomarse al 'street style'. Pero, además, los shorts de la locutora se adhieren a otra tendencia reciente: la de los vaqueros estampados. En su caso, el short está recorrido por lunas en distintas fases, de llena a nueva, que adornan toda la parte frontal del vaquero y la mitad de la trasera.

En seguida, son muchos quienes se han interesado por el origen de estos shorts sexys y lunares que hemos encontrado en Loewe por un precio de 490 euros (y que también sientan fenomenal con una camiseta oversize o con un top ajustado).

Para completar el look, Sara Carbonero ha optado por un calzado cómodo pero que sube centímetros de Popa, marca que firma muchas de sus cuñas. En este caso se trata de unas sandalias tipo mule menorquinas (el modelo Tayrona) de trenza natural que también están rebajadas: de 59,95 euros, han pasado a 35,96 euros. Y que suben 3,5 centímetros sin perder ni un ápice de confortabilidad, por que su suela es 'flat'. ¡Fichadas!

¿Eres, como nosotras, una enamorada del crochet? Mira cómo llevarlo.