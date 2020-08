Sara Carbonero revela sus dos trucos para estilizar un look con vestido ancho y largo

¡Nos los apuntamos!

Aunque los vestidos largos sean lo más cómodo que nos podemos poner en estos días de calor sofocante, no siempre es con lo que más estilizadas nos sentimos. Sí, es cierto que son fresquitos pero, al ir tan anchas, es posible que no nos veamos tan favorecidas como con otras prendas que insinúan la silueta sin necesidad que la marquen. Y justo ahora Sara Carbonero nos acaba de dar dos tips para estilizar un 'look oversize' con el último conjunto que ha lucido.

La periodista está pasando unos días en Madrid, después de que se anunciara la marcha de Iker Casillas del Porto y su retirada del fútbol, y ha aprovechado para visitar el showroom de Slow Life, la tienda online que creó junto a su amiga Isabel Jiménez, y enseñarnos su último conjunto. Lució un vestido oversize de estilo lencero de su propia marca y lo combinó con unas sandalias.

Las dos claves para estilizar el look:

- El escote. De pico, es el más favorecedor a menos que tengamos mucho pecho porque acentúa todavía más las curvas. Es uno de los favoritos de Sara Carbonero porque alarga la figura.

- Los zapatos. Aunque Sara Carbonero es una absoluta defensora de los looks con zapatillas de deporte, esta vez ha optado por unas sandalias con plataforma, de la firma Popa, con las que también ganó centímetros visuales.