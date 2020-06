Sara Carbonero demuestra, una vez más, que su calzado favorito es el 'cowboy'

'Country style'.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Si por algo se ha caracterizado siempre Sara Carbonero ha sido por tener un estilo al vestir muy relajado, bohemio, un tanto 'hippie' y con claras referencias 'country'. De ahí que cuando decidió montar la firma de ropa 'Slow Love', esta tienda online se llenase de prendas y accesorios con un marcado sabor 'cowboy'.

Pues bien, ahora, y cuando acabamos de darle la bienvenida al mes de junio, la periodista y colaboradora de televisión ha querido demostrar que sigue siendo fiel a las botas 'cowboy' de las que no se separa desde que la conocimos. En serio, ya sea invierno, verano, primavera u otoño, Sara Carbonero las utiliza como el complemento sobre el que gira el resto de su look.

En esta ocasión, y aunque ha sido para estar en casa, la periodista se ha animado a mostrarnos el modelo que llevaba en ese momento. Se trata de una bota 'cowboy' en tono pastel que seguramente haya coordinado con un 'short', una minifalda o un vestido.

Y sí, ya sabemos que estarás pensando en que este calzado en verano no es muy transpirable, pero te equivocas. Las botas 'cowboy', dependiendo del tejido con el que estén realizadas, pueden llegar a ser muy cómodas y muy apropiadas para que tus pies no sufran las inclemencias del calor (hinchazón, grietas... etc).

Hace unos días nos mostró su imagen más personal con una foto en la que aparecía realmente espectacular con el cabello corto y ahora, después de haber recibido multitud de mensajes de cariño y piropos por parte de amigos, compañeros de profesión y cientos de seguidores, ha compartido en un stories otra instantánea en la que está igual de guapa.