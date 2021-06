Es una firma española, y desde que ha lanzado estos pantalones retro, las ‘influencers’ no paran de llevarlos.

CARLA DOMÍNGUEZ

Esta temporada las flores se llevan en casi todas las piezas. Da igual que sea un bolso, un top, o incluso unos pantalones. Las flores han inundado nuestro armario esta temporada, y prometen quedarse todo el verano.

-Olivia Culpo sabe cómo convertir un simple pañuelo en el top más elegante

-Amelia Bono se rinde a los clásicos con un bañador de rayas verticales de Oysho

Sobre todo el estampado floral que vemos este año, está inspirado en la estética 'hippie' de los 70. Unos aires setenteros que se aprecian en multitud de prendas, y que están en su máximo esplendor. Y aunque hay muchas versiones ‘low cost’ de los estampados más hippie del momento, parece que a las ‘influencers’ les ha conquistado una marca ‘made in Spain’.

Hablamos de la marca española Santana D Mora, una firma que nació en 2018, y que gracias a su fundadora Carolina Santana de Mora ha conquistado a Instagram. Su marca apuesta por un mercado ‘slow fashion’ con diseños y producción en talleres locales, desarrollando productos y patrones únicos. Cuidan cada detalle, y cada tejido para dar la mejor calidad de los productos, por lo que sus piezas son limitadas.

Su última colección con estampado floral y aires retro es la que ha conquistado a las ‘influencers’. La primera, María Fernández-Rubíes con un ‘total look’ de la firma que llevó para la campaña de sandalias que te enseñamos hace unos días de otra marca ‘made in Spain’, Genuins. También hemos visto a Patricia Sañes, otra 'influencer' y prescriptora de estilo con estos pantalones retro en un tono verde flúor acompañado de un top de deporte.

Ellas no han sido las únicas ‘influencers’ y mujeres inspiradoras que se han sumado a esta marca de moda. Así lo hemos comprobado a través de las stories de Paula Nata, una de las fundadoras de la agencia de comunicación, All About.

Estos pantalones retro que tanto furor han causado, están hechos totalmente en España. Tienen un diseño acampanado, son de tiro alto, y se ajustan muy bien al cuerpo. Además, gracias a la goma de la cintura se sujetan perfectamente y son comodísimos.

Además de estos pantalones retro que arrasan en la red, también en la marca Santana D Mora cuentan con una opción tie-dye en dos colores, que ya prevemos que se convertirá en la nueva obsesión de las 'influencers'.