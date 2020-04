Estas sandalias de Zara apenas tienen tacón, pero hacen efecto pierna infinita

¿Dolor de pies? Jamás.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

¿Que solo los zapatos de tacón estilizan? ¡Ja! A priori es eso lo que todas podíamos pensar, pero hay otros zapatos con los que podemos ganar centímetros de altura y no morir del dolor de pies después de todo un día subidas en ellos o pasar una noche entera bailando sin parar. ¡Y nosotras hemos encontrado unas sandalias en Zara que cumplen con todos los requisitos para ser perfectas! Efectivamente, existen las sandalias que estilizan y con las que no te dolerán los pies existen.

Entre las novedades de Zara, que ha llegado cargada de vestidos bonitos y tops con los que combinar vaqueros y pantalones de pinzas, hemos encontrado unas sandalias de vinilo, con un tacón bajito que nos parecen perfecta para todo tipo de looks.

- Con tacón, pero bajito. La pala de Zara, con tacón plata de metacrilato, tieje el típico tacón cuadrado (3.7 cm.) con el que podemos aguantar todo el día sin sentir dolor de pies.

- Combina con todo. Al ser transparente, no solo queda bien con cualquier look (pantalón, vestido, shorts…), también es la razón con la que estiliza. Al no hacer ningún corte en el pie, la pierna parece más larga.

- ¿Y son cómodas? Mucho. Está fabricadas con la tecnología AIRFIT®, responsable de que la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex. A la venta por 25,95€, está disponible en todas las tallas, desde el 35 al 42.