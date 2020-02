Las sandalias 'print animal' multicolor de Cristina Pedroche que levantan cualquier look

Hazte con ellas, pero YA.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

No paramos de decirlo. Cristina Pedroche echa mucho de menos el verano y por eso ha decidido lanzar todo un guiño a esta época del año en cada uno de sus looks. Primero lo hizo con un vestido elástico con manga francesa y cierre trasero con estampado de relámpagos y después apostó por vestido estilo 'wrap' fluido de manga corta con volantes, escote en pico y volante en la parte inferior que nos encantó.

Pues bien, ahora, además de seguir confiando en vestidos coloridos y peinados vanguardistas (bien de alegría 'fashion'), la colaboradora y presentadora de televisión se ha subido a unas sandalias 'print animal' multicolor que no nos han podido gustar más. Y lo mejor es que, si a ti también te gustan, ya puedes hacerte con ellas.

Se trata de un modelo de la firma Lolita Blu, llamado serpiente Pascua, con plataforma, plantilla de gel especial para un mayor confort en la pisada, suela en color fucsia y tacón de 10 cm. Vaya, que es más o menos manejable porque, además, esta sandalia se cierra alrededor del tobillo ofreciendo una sujeción extrema.

En serio, no nos digas que este diseño no es una auténtica maravilla. Además, combina con todo y cuando decimos con todo, lo decimos en serio ¿Camisa blanca y jeans? ¿Vestido negro? ¿Vestido multicolor? ¿Jumpsuit camuflaje? ¿Falda midi más blusa fluida? En serio, esta sandalia es el tipo de básico de calzado que tu armario necesita, para que luego no puedas decir eso de "es que no tengo los zapatos adecuados".

Además, no es mala idea que vayas ya haciéndote con algunas adquisiciones para el próximo verano. Sí, lo sabemos, es un poco pronto, pero luego no vas a encontrar las mismas piezas y si te gustan... ¿por qué esperar?