Hemos salido a pasear por la calle y todas coincidimos, las riñoneras son el accesorios que más se repite

A las riñoneras se las ha considerado la oveja negra de los bolsos durante mucho tiempo, pero eso ya es historia.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Ayer por la tarde salí a dar un paseo a paso ligero cerca de casa. Mi duda era: ¿llevo bolso o no? Ponerme alguno de los bolsos que suelo usar todos los días me resultaba un poco incómodo, así que finalmente, como sabía que no tenía nada que comprar, me guardé las llaves en el bolsillo del pantalón. Cuando puse un pie en la calle, empecé a cruzarme con gente que, siendo más avispada que yo, había optado por el bolso más cómodo que existe si vas a caminar: la riñonera. Y sí, me llamó la atención ver a tanta gente con el mismo accesorio. Esta misma mañana, charlando con mi compañera Aída Ortega, llegamos a la misma conclusión: las riñoneras están arrasando en la calle en los primeros días de la desescalada (lejos de todas las tendencias que hemos visto en los últimos meses en Instagram).

¿Buscas un bolso cómodo para tus paseos? Entonces lo que necesitas es una riñonera y no lo sabías. En realidad, es que nos ha costado asumirlo mucho tiempo. Como ocurrió durante muchos años con los zapatos blancos, a las riñoneras se las ha considerado la oveja negra de los bolsos. En los años 90 estuvieron tan de moda que, con el paso del tiempo, las acabamos odiando y, lo que es peor, las relacionábamos con personas con poco buen gusto y la prenda fetiche que llevaría un “cuñado” en una fotografía familiar.

Pero ahora no solo es chic. Chanel, Gucci y otras grandes firmas dignificaron el uso de la riñonera y ahora no podríamos pensar en un accesorio más prácticos para nuestros paseos que ellas. ¿Verdad? Si buscas una riñonera para acompañar tus looks, no tienes más que deslizar y te encontrarás con el ‘shooping’ que desde Woman.es hemos realizado para ti.