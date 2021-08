Las imágenes les han gustado a casi dos millones de personas

Noelia Murillo

Que Rosalía se haya convertido en un icono del estilo, más allá de sus características uñas, no es ninguna novedad. Cada imagen que sube la cantante a sus redes sociales es analizada al milímetro para saber, por un lado, en qué marcas ha confiado para dicho posado y, por otro, en qué lugar del mundo se encuentra y que exhiben esas fotografías.

Su talento musical no ha dejado indiferente a nadie y muchos ya esperan el que será el sucesor de ‘El mal querer’ (2018), el álbum con el que ha llegado a subirse a escenarios de todo el mundo y gracias al cual ha recibido varios premios Grammy. Mientras tanto, no queda otra que seguir muy de cerca los pasos de la cantante catalana, que actualmente reside en Estados Unidos.

Por ese motivo, cada imagen que sube a su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 16 millones de seguidores, suele ser recibida con gran expectación y la última colección de fotos que ha publicado ha generado muchos comentarios positivos. No, no tiene nada que ver con su trabajo como artista internacional, pero sí ha puesto en evidencia por qué no solo es un icono de la música.

Se trata de unas instantáneas que la artista se ha tomado en la playa con un bikini negro. A pesar de haber escogido un color clásico, Rosalía ha optado por un diseño muy diferente a cualquier otro que hayamos podido ver. Si bien la braguita es muy clásica, de talle alto como vienen siendo tendencia desde hace ya un par de años, no podemos perder de vista su top.

De corte asimétrico, es un top muy distinto al ya habitual ‘underboob’ o los clásicos triángulos y se ajusta con unas tiras que también incluyen la parte de abajo a modo de cinturón. El detalle que más ha llamado la atención de sus ‘followers’ es la longitud de las tiras, que parecen infinitas (¡le llegan por debajo de la rodilla!).

Ese modo de atraer la atención con este sencillo elemento les ha dado ideas a muchas de sus seguidoras, puesto que se pueden utilizar para favorecer el escote, algo que también se puede conseguir gracias a sus copas ajustables. Sin duda, ha sido uno de los guiños que han celebrado sus seguidores, que rápidamente han comentado el look de la autora de ‘Malamente’.

Si bien es cierto que es habitual que Rosalía luzca un maquillaje muy natural, del que suele resaltar sus pestañas y sus labios con gloss, en esta ocasión ha optado por lucir aún más auténtica, puesto que no se puede ver ni gota de maquillaje. Además, ha vuelto a demostrar que es una mujer que se cuida y que no tiene complejos. ¡No todas tenemos esa capacidad de mostrarnos tal y como somos!