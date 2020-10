Si Rosalía, Kim Kardashian y Jennifer Lopez han llevado el mismo look de Balmain, significa que sus excéntricas hombreras XL serán supertendencia antes de lo que pensábamos

Un conjunto estampado, ceñido y maximalista recién salido de la pasarela que arrasa entre las 'celebs'.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Todavía no había ocurrido nunca, pero no es ninguna sorpresa que Rosalía y Kim Kardashian hayan caído rendidas ante un mismo look; al fin y al cabo, la cantante es íntima de las hermanas Kardashian-Jenner y comparte con ellas el gusto por la moda extravagante, los diseños que realzan las curvas y el 'más es más' en todo su esplendor.

Pero ahora, la artista española del momento también coincide en sus apuestas de moda más arriesgadas con Jennifer Lopez y eso solo puede significar una cosa, amigas: tenemos nuevo look viral. Y no se trata de cualquier look, sino de un dos piezas ajustado que eleva el logo del Balmain y sus descomunales hombreras hasta lo más alto de la lista de objetos de deseo de la próxima temporada.

Balmain - París - Mujer - Primavera-Verano 2021 Ver 108 fotos

La primera vez que vimos este conjunto fue hace un mes en el perfil de la reina de Instagram, días antes incluso de que el diseñador Olivier Rousteing revolucionara la primera edición post-Covid de la Semana de la Moda de París con su impactante y futurista propuesta para la primavera-verano 2021.

Enfundada en este short de estilo mallas ciclistas a juego con el top (que, además de las mencionadas hombreras, lleva incorporada una suerte de guantes extralargos), Kim Kardashian presumía de 'tipazo' y reventaba el contador de 'likes' con un álbum de fotos que generó infinidad de halagos... y también cierto rechazo. Pero, ¿acaso hay algo en la vida de la empresaria que esté libre de polémica?

- Kim, ¿eres tú? La inédita fotografía de las hermanas Kardashian adolescentes

- Rosalía y su foto con bañador desnudo que se ha convertido en viral en Instagram

Lo mismo ha ocurrido en la reciente publicación en la que Rosalía posa con el mismo 'outfit' (e, incluso, con mascarilla a juego). Y es que sus fans no se ponen de acuerdo: ¿'lookazo' o exceso estilístico?

Lo cierto es que todo apunta hacia la primera opción; no solo porque Balmain sea una de las casas de lujo más influyentes del momento, sino también porque esta silueta de hombreras extragrandes ya ha comenzado a calar en los vestidores de las 'it girls' de todo el mundo.

Así lo ha demostrado, como ya te adelantábamos, Jennifer Lopez, reina latina de las tendencias y toda una fuente de inspiración en cuestiones de moda. La cantante y actriz ha llevado un diseño muy similar, compuesto en este caso por una americana estructurada sobre un minivestido palabra de honor. Y el resultado no puede ser más impactante. ¿La conclusión? ¡Larga vida a las hombreras!