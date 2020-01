Las redes sociales enloquecen con la actuación de Rosalía en los Premios Grammy inspirada en el flamenco

Rosalía se convirtió anoche en la primera artista española en ganar un Grammy internacional. Su puesta en escena y su agradecimiento al recoger el premio, en tres idiomas, ya son virales.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Rosalía sigue haciendo historia con 'El mal querer'. Este domingo se ha convertido en la primera artista española en ganar un Grammy Internacional y tanto su actuación como su discurso han llevado el flamenco hasta lo más alto de los galardones más prestigiosos de la industria discográfica.

Tras pasar por el 'photocall' con un look de cuero rojo de Alexander Wang, la cantante se subió al escenario con un impresionante 'total white' de flecos y transparencias para bordar una interpretación con la que se metió en el bolsillo al Staples Center de Los Ángeles y a todos sus fans de las redes sociales.

Rosalía confió una vez más en Samantha Burkhart, su estilista de cabecera, que ideó para ella un look personalizado de Mugler, por obra y gracia de Casey Cadwallader, director creativo de la firma. Sus características uñas XL, cubiertas en esta ocasión de cristales de swarovski, redondearon un 'beauty look' coronado por una coleta de melena extralarga y un maquillaje sobrio de labios rojos.

Su puesta en escena comenzó con 'Juro que', su lanzamiento más reciente que en apenas tres días ya roza los 10 millones de reproducciones en Youtube gracias a una letra desgarradora y un estilo puramente flamenco, para a continuación dar paso a su gran éxito, 'Malamente'.

Más allá de su música, la estrella emocionó al público al subirse al estrado para agradecer su premio al mejor álbum de rock, urbano o alternativo de música latina. Su mensaje, pronunciado en una mezcla de español, catalán e inglés, se hizo viral al instante. Y es que, si algo sigue sorprendiendo de Rosalía es su capacidad para dar las gracias como si fuera la primera vez que lo hace.

"Thank you, mil gracias. Felicidades a todos los otros nominados; os admiro, es un honor haber estado en la misma categoría que vosotros" comenzó en referencia a Bad Bunny, J Balvin, Flor de Toloache y iLe. "Es todo un honor recibir este premio, pero lo que más me emociona es que esta noche he podido hacer una actuación flamenco para todos vosotros y eso significa mucho para mí", explicaba ante el aplauso general, antes de terminar haciendo una mención especial a los suyos. "Mi familia está muy lejos esta noche pero quiero deciros que os quiero mucho y que gracias porque sin vosotros no habría podido llegar hasta aquí", dijo en catalán antes de despedirse con un potente "¡Bendiciones para la música latina!".