El calzado urbano por el que comparten su amor Rooney Mara y Joaquin Phoenix

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Son una de las parejas más estables de Hollywood. Rooney Mara y Joaquin Phoenix siempre han intentando llevar su relación de la manera más íntima posible, pero las veces que los fotógrafos los pillan (o posan en eventos públicos como los Oscar) la verdad es que nos enamoran. Su naturalidad, su estilo desenfadado, ese no querer ser una estrella de Hollywood siéndolo ya, la sinceridad y timidez que derrochan... Vaya, que lo tienen todo.

Además, también comparten, entre otras muchas cosas, un gusto por la moda bastante similar. Tanto el ganador de un Oscar por 'Joker' como la actriz de la saga 'Milleniumm' optan por prendas bastante cómodas cuando se trata de afrontar el día a día y ahora la pareja, durante un reciente paseo, ha vuelto a demostrar que las Converse son su calzado casual fetiche. Un complemente que no puede faltar en cualquier armario que se precie y que está siendo en estos momentos el aliado perfecto de Rooney, quien afronta así de cómoda sus primeros meses de embarazo.

Cuatro años después de que comenzaran su relación, 'Page Six' aseguraba que la pareja podría estar esperando su primer hijo. Emily Smith, periodista de dicho portal de noticias, escribía en dicho artículo que la actriz podría estar de seis meses. Algo que parecía un tanto irreal ya que en la pasado entrega de los Oscar en febrero la actriz lució un vestido que realzaba su fabulosa y estilizada figura.

Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón y aunque parece que la actriz estaría en el primer trimestre, se confirma que la pareja está esperando su primer hijo. Ambos se conocieron en el rodaje de la película 'Her', pero no comenzaron su relación amorosa hasta que no volvieron a trabajar junto en la cinta 'María Magdalena'. En una reciente entrevista para Vanity Fair, Joaquin aseguró que en un principio él pensó que a Rooney no le gustaba él. "Rooney ha sido la primera chica a la que he buscado en Internet. Nunca había hecho algo así".

La pareja se prometió en octubre de 2019 y según fuentes cercanas estarían esperando a que la pandemia por el coronavirus les deje reunir a todos sus familiares y amigos.