Rocío Osorno transforma sus pantalones pitillo en pantalones tendencia con unas botas militares ‘made in Spain’

A finales de noviembre, ya nadie puede negar que ha llegado el momento de lucir los primeros looks con botas y botines. No hay más que echar un vistazo a los conjuntos de las famosas para darse cuenta de que cuando llega el frío son el calzado preferido por todas. A Paula Echevarría le hemos visto combinar unas botas de estilo cowboy con un minivestido de flores de Stradivarius que está rebajado y a Rocío Osorno unas botas militares de Alpe que ya tenemos en nuestro radar.

Aunque las botas over the knee han ganado muchos puntos y están entre las más populares, el rey indiscutible es el botín, que a su vez es el calzado más fácil de combinar. Quedan igual de bien con pantalones vaqueros como con vestidos midi o faldas e incluso le dan un plus de sofisticación a los trajes de blazer y pantalón. Eso sí, cada influencer lo ha adaptado a su estilo.

Rocío Osorno transformó su pantalones pitillo con unos pantalones tendencia con un solo gesto: llevó las botas militares de Alpe, con acabado similar a la piel de cocodrilo (134,95€) por encima de los pantalones. Los combinó con un top con hombreras marcadas.

Con suela gruesa, de estilo militar, cowboy, las posibilidades son infinitas, por eso es importante decidir en cuál quieres invertir, pero para eso estamos nosotras, que hemos rastreado nuestras tiendas favoritas hasta encontrar las botas y botines que están de moda y que son muy similares a las que llevan las chicas con más estilo del mundo.