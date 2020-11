Rocío Osorno diseña mascarillas de fiesta, tan sofisticadas que no tienen nada que envidiar a un vestido de lentejuelas

Empieza la cuenta atrás para la Navidad.

Lo que va a pasar esta Navidad todavía es incierto, en realidad, no sabemos lo que va a pasar mañana, como para pensar en lo que está por venir en más de un mes. Pero lo que sí tenemos claro que es que vamos a seguir usando mascarillas, sí o sí, así que no nos va a quedar más remedio que crear un look de fiesta con una mascarilla a juego. Es más, después de haber visto las mascarillas que ha diseñado Rocío Osorno estamos casi seguras de que una mascarilla de fiesta es capaz de elevar cualquier look. Y para muestra, las suyas.

Si ya los vestidos de invitada y de novia de Rocío Osorno nos parecían una auténtica fantasía, con tanto tul, brillo, escotes... sus mascarillas no han sido menos. La sevillana, que estudió Ingeniería Técnico Agrícola y Patronaje Industrial y Moda, no se ha conformado solo con sus vestidos y se ha lanzado al diseño del mascarillas pero, ojo, que no son como el resto, las suyas tiene un toque sofisticado perfectas para las fiestas navideñas.

Según hemos podido ver en su cuenta de Instagram, como sus vestidos, los tejidos son muy ricos, con lentejuelas e incluso con bordados. Pero lo que seguro que más te interesará saber es que están homologadas (no todas las mascarillas reutilizables de tela lo están) por eso están tardando más tiempo del que tenían previsto desde su firma para sacarlas a la venta.

Todavía no hay fecha exacta para que salgan a la venta y tampoco ha querido dar detalles sobre los precios, pero todo apunta en que en los próximos días estarán disponibles en su web.