La 'influencer' Rocío Osorno descubre los conjuntos deportivos de Lefties más bonitos y favorecedores que motivarán en esa vuelta al gym. ¡Allá vamos!

Cecilia Franco

Se puede decir que al terminar el verano, recogemos las maletas de vuelta a nuestro destino de origen con ilusión. Pero también recogemos las maletas con la energía de los nuevos comienzos y de incluso, dar una segunda oportunidad a esos propósitos de año nuevo que quedaron en el olvido. ¿El más común? La vuelta a la rutina de deporte pero, en esta ocasión, de verdad, gracias a la motivación que hemos encontrado en los conjuntos deportivos que nos ha descubierto Rocío Osorno en Lefties. ¡Ya no hay excusas!

A todas se nos hace un tanto cuesta arriba el mes de septiembre, y aunque podemos decir que ya está más que superado, es momento de concienciarnos e iniciar el otoño con mucha motivación 'fit'. ¿Dónde podemos encontrar esa pequeña ayuda? Tan sencillo como adentrarnos en el Instagram de Rocío Osorno y enamorarnos del gran descubrimiento 'fit' que nos lanza.

Y no se trata de ejercicios, ni truquitos, sino de unos conjuntos tan bonitos que será imposible que no tengas ganas de volver al gym. La 'influencer' que no deja de descubrirnos desde el vestido que nos salvará el fondo de armario hasta el top extracropped que arrasará este otoño, ahora se anima con los conjuntos de deporte que nos ayudarán a ponernos en marcha.

Y es que aunque nos de algo de pereza a la hora de invertir en ropa deportiva, ya no tenemos excusas para hacerlo con conjuntos de deporte monísimos en formato 'low cost'. Así nos lo demuestra Rocío Osorno con unos 'lookazos sporty' llenos de color de la firma 'low cost' Lefties.

El conjunto multicolor de rayas que "o lo odias o te encanta", palabra de Rocío Osorno.

Rocío Osorno nos descubre en Asos la joya de la corona de las invitadas.

Ella ha optado por un 'total look' en tono rosa de top y leggings de tiro alto, y otro más atrevido multicolor. ¿Lo mejor? Puedes hacerte con el conjunto completo o por packs de leggings y tops, según necesidades. De esta manera puedes crear 'total looks' o combinar el pack de leggings con alguno de tus tops básicos.

En Lefties puedes encontrar una gran variedad de prendas deportivas, optar por 'total looks' o packs para combinar con tus prendas básicas. 3, 2, 1… Estamos listas para arrasar en el gym. ¡Gracias por estas propuestas, Rocío!