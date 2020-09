Un repaso por el estilo de la reina Letizia en su 48 cumpleaños

Y sus mejores looks.

Hoy, 15 de septiembre de 2020, doña Letizia celebra su 48 cumpleaños. A la vista está que no solo parece que los años no pasen por ella, sino que es todo un referente a nivel mundial en muchos aspectos, y también en el estilístico.

A pesar de ser una cita marcada por la situación de la pandemia del coronavirus, así como por el confinamiento de la princesa Leonor después de que una compañera de su clase diera positivo en Covid-19, desde Woman.es queremos unirnos a la celebración de este día tan especial para la reina de España haciendo un repaso por las claves que han caracterizado su estilo en este atípico 2020.

Doña Letizia es considerada una de las mujeres más elegantes del planeta, de eso no cabe duda, y no es para menos, pues su fórmula estilística, a caballo entre las últimas tendencias y las prendas más sofisticadas, ha traspasado fronteras.

Además de todo ello, los valores de la reina también se ven reflejados en su estilo de vestir, y eso es algo que lo hace verdaderamente único.

- Moda 'made in Spain'

En el armario de doña Letizia no faltan prendas de firmas españolas, tanto 'low cost' como de alta costura. Entre ellas, Zara, Massimo Dutti, Pedro del Hierro, Uterqüe, Mango o Macarena Shoes son algunas de sus favoritas y a las que, tal y como nos muestra con los estilismos de sus apariciones públicas, suele recurrir en distintas ocasiones.

- Moda reciclada

Otra de las claves del estilo de la reina que no puede pasar desapercibido es que cuenta con prendas en su armario que no duda en reciclar y que, a pesar de no ser nuevas, sabe darle el toque perfecto para seguir triunfando con su estilismo.

La hemos visto rescatar desde el fantástico vestido midi en color verde con estampado floral de Maje que llevó el pasado mes de junio a las Islas Baleares (y que ya estrenó en julio de 2019), pasando por el vestido con estampado de pañuelo de Sandro que llevó en Navarra (y que se puso por primera vez en invierno de 2018), hasta la chaqueta étnica de rayas de Uterqüe en su visita a La Rioja (que estrenó en otoño de 2015).

- Diseños para todos los bolsillos

A pesar de lucir también en muchas ocasiones diseño de alta costura, la reina sabe cómo sacar partido a prendas de moda 'low cost' y conseguir estilismos de diez. Doña Letizia nos ha descubierto prendas preciosas y versátiles, incluso rebajadas, como el vestido de Zara de tejido 'tweed' que llevó el pasado 8 de septiembre al acto conmemorativo del Día del Cooperante.

Por supuesto, los vestidos son un 'must have' en su armario, así como los looks de dos piezas o los conjuntos al estilo 'working'. A continuación seleccionamos los mejores looks de la reina. ¡Muchas felicidades, Letizia!