La reina Máxima de Holanda confirma que cuál es uno de los colores del verano

Derrocha estilo durante un viaje a La Haya.

Allá por 2013, la reina de Holanda estrenó un look amarillo que se grabó en nuestra retina. A Máxima de Holanda le gustan los colores vibrantes y, el que más, el amarillo, por eso no es de extrañar que siete años después haya rescatado aquel look para uno de sus compromisos durante este martes, que ha acudido al Art Museum en La Haya.

La reina holandesa llegó el centro, como es tradicional en los Países Bajos, en bicicleta. Aunque a priori parecía que lucía un conjunto de chaqueta y pantalón, se trataba de un look compuesto por una túnica amarilla con cuello Mao y unos pantalones de estilo Capri a juego, el mismo look que llevó en 2013 en Brunei, diseñado por Laura Noetinger.

Como hizo durante aquel viaje, Máxima de Holanda coordinó el look con unas bailarinas doradas y unos pendientes, también amarillos con abalorios y similares a los naranjas de Zara que lució la semana pasada y de los que nos quedamos completamente enamoradas.

No cabe duda de que la reina de los Países Bajos es una de las royals con más estilo del mundo. Y este look vuelve a confirmarlo.