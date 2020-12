¿Vestir de gris de pies a cabeza? Sí, si lo haces como la reina Letizia

El secreto para formar un look monocolor perfecto.

Los 'total look' no son tan fáciles como parecen. Para que la apuesta por un solo color funcione hay que encontrar un equilibrio no solo con los tonos, sino con los tejidos, las proporciones y hasta los estilos de las prendas y complementos que vayas a lucir. No hay una clave, simplemente se trata de ir probando hasta dar con la mejor combinación.

La reina Letizia parece haber logrado una tan sencilla como efectiva. A pocos días de dar la bienvenida al invierno, doña Letizia ha optado por uno de los colores clásicos de esta estación del año, el gris, y ha exprimido a conciencia todo su jugo con su último estilismo.

Ha sido a su llegada en solitario a una reunión de trabajo en la Fundación RAE cuando hemos podido ver a la reina con un mix de piezas sobrio, discreto pero realmente favorecedor que tan solo ha necesitado una tirante coleta y sus inseparables pendientes de diamantes de Karem Hallam como acompañantes.

El hilo conductor ha sido el gris y ha ido apareciendo en todas sus tonalidades. La más oscura es la que protagonizaba el conjunto de blusa y pantalón pitillo ajustado de la firma Hugo Boss, el cual quedaba en parte oculto por el abrigo de silueta oversize que optaba por el gris más claro y que llevaba el sello de la casa francesa Nina Ricci.

Llama la atención de esta prenda precisamente que lleva las mangas de un largo tres cuartos que deja por tanto a la vista parte del top marengo lucido por la reina, el cual incorpora unas jaretas en la zona delantera para crear un original efecto.

Para coronar el look, una tercera elección en la misma gama de grises, en este caso metalizado gracias a los zapatos. Unos salones de Magrit con un diseño clásico con los que ya hemos visto a la monarca en numerosas ocasiones.