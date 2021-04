La reina Letizia recupera su vestido vaquero de Hugo Boss (y lo actualiza cambiándole el cinturón)

Para presidir la presentación del Informe del “Grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española”, la reina Letizia ha vuelto a confiar en un vestido que duerme en su armario desde 2018.

Tras una semana en la que la hemos visto cumplir con su agenda oficial con looks muy elegantes, la reina Letizia ha dado por cerrados sus compromisos profesionales desplazándose hasta el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para presidir el informe del “Grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en la internacionalización de la economía española”.

Un acto para el que ha decidido recuperar de su armario un vestido denim oscuro de Hugo Boss, cómodo y muy casual, que estrenó en Oviedo en julio de 2018 cuando acudió al Auditorio de la Escuela Internacional de Música de Oviedo, que tenía como objetivo inaugurar los cursos de verano de la Fundación Princesa de Asturias. Aunque en aquel momento lo lució con un cinturón a juego con el vestido, ahora ha decidido darle una segunda vida a este estilismo con un cinturón color nude.

Aunque tras estrenarlo en julio de 2018, la reina Letizia volvió a confiar en este vestido en septiembre del mismo año para acudir a la feria agropecuaria Salamaq 2018 y la trigésima Feria Internacional de Ganado Puro.

Un día antes, la reina Letizia participaba en el Palacio de la Zarzuela en una charla con algunos de los premiados en la categoría "Social" de la Fundación del Ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2021. Un acto para el que decidía tirar de fondo de armario (otra vez) y lucir una chaqueta de tweed con cuello redondo de Hugo Boss con la que ya deslumbrase en mayo de 2020 en unas videoconferencias.

Una prenda que coordinó con unos pantalones al tobillo negros y unos salones a juego de una de sus firmas favoritas, Carolina Herrera.

A principios de esta semana, la reina Letizia y el rey Felipe VI recibían en audiencia al embajador de Reino Unido e Irlanda del Norte, al que ofrecían sus condolencias por el reciente fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Un acto oficial para el que la reina de España escogía un look bicolor en blanco y negro formado por una falda de vuelo blanco de Adolfo Domínguez, un diseño nuevo en su armario que pertenece a la colección de 2018 pero que no se la habíamos visto hasta ese momento, un top negro sin mangas también nuevo pero del que aún no sabemos la firma (con el que volvía a presumir de brazos tonificados) y un cinturón negro de Burberry. Todo ello coordinado con unos salones negros que estilizaban más su ya de por sí su ya espectacular figura.