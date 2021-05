La reina Letizia recupera su vestido de flores de Zara más alabado en el Día Mundial de la Cruz Roja

La reina Letizia ha comenzado su agenda esta semana presidiendo el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que este año se ha celebrado en Madrid. Para la ocasión ha recuperado un bonito diseño floral de Zara.

CARMEN RAYA

La semana ha comenzado para la reina Letizia con una acto oficial con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que sirve para poner de manifiesto la importancia de su personal y de sus voluntarios, que salvan vidas y asisten a comunidades vulnerables alrededor del mundo. En el transcurso de este acto, la organización humanitaria hará entrega de sus Medallas de Oro 2020 y de la Placa de Honor 2021 que ha recaído en el voluntariado de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Para este evento, la reina Letizia ha decidido recuperar de su armario un precioso vestido midi con estampado floral y de fondo verde de Zara que lució en octubre de 2017 por primera vez. Su precio era de 49,95 euros y pertenecía a la colección de otoño de la firma de Inditex, y se encontraba disponible en su página web en dos colores.

En esta ocasión, la reina Letizia lo ha combinado con unos preciosos zapatos de tacón en color nude y charol que son su modelo preferido de Hugo Boss y que a menudo luce con su traje de chaqueta rosa favorito.

Lo que más ha llamado la atención de su look han sido los pendientes diseñados por Yanes, con forma de flor y realizados en nácar.

Una vez más, queda claro que la reina Letizia es capaz de lucir prendas de temporadas pasadas, dándoles un toque actual gracias a los complementos.

Letizia Ortiz estrena vestido de Zara Ver 13 fotos

No veíamos a la reina Letizia desde el pasado sábado por la noche cuando aparecía junto al rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparecían por sorpresa el pasado sábado por la noche en el Teatro Real de Madrid para asistir a la ópera. Una salida cultural que no estaba programada y que nos dejó claro, una vez más, que tanto la reina como sus hijas tienen un estilo que llama la atención, incluso cuando optan por looks más 'casual', como ha sido esta ocasión.

Para esta cita 'teatral', la reina Letizia lució una chaqueta de piel (o polipiel) en color negra con cremallera y cinturón de estreno, unos pantalones de bajo ancho y un top rosa cruzado que no le había visto nunca antes. Para rematar, la reina escogió unas bailarinas con lazo de Hugo Boss y un bolso de tachuelas de Paco Rabanne. Sin embargo, la que más llamó la atención con su look fue la princesa Leonor.

La primogénita de los reyes de España recuperó un vestido de punto entallado en tonos burdeos y negros, con efecto óptico, con el que ya había asistido el verano pasado al Teatro Canal de Madrid (como su madre, se muestra partidaria de reciclar) y que pertenece a la colección de Hugo Boss de 2017. El toque lo puso con una 'biker' de cuero que en un primer momento creíamos que era de estreno, pero no. Se trata de una pieza de Hugo Boss que la entonces Princesa de Asturias estrenó en 2013 y que la vimos lucir en un viaje a Almagro.

La visita sorpresa de los reyes, Felipe y Letizia, y sus hijas al Teatro Real Ver 8 fotos

En cuanto a la princesa Sofía, la benjamina de la casa se decantó por vaqueros negros cropped levemente deshilachados, una sencilla camiseta blanca con cuello redondo y las bailarinas planas con punta destalonadas de Massimo Dutti que ya le vimos en el homenaje civil de Estado por las víctimas del Covid-19.