La reina Letizia deslumbra con el vestido que Duyos creó a partir de un mantón de Manila especialmente para ella

Doña Letizia recupera este exquisito diseño con sabor español, confeccionado bajo encargo, para el acto celebrado por la 9ª Edición de 'Embajadores Honorarios de la Marca España'.

SILVIA VÁZQUEZ

Los reyes han comenzado la mañana del lunes asistiendo juntos al primer acto oficial de su agenda para esta semana: la ceremonia de entrega de las acreditaciones a los nuevos Embajadores de la 9ª Edición de 'Embajadores Honorarios de la Marca España'.

Para la ocasión, la reina Letizia ha apostado por uno de los conjuntos 'made in Spain' más especiales de su vestidor y que, además, encaja de maravilla con el evento de esta jornada, enfocado a reconocer la labor de personas o empresas que trabajan por fortalecer una imagen positiva de España en el exterior.

El look en cuestión es una creación de Duyos confeccionada a partir de un mantón de Manila y por encargo especialmente para doña Letizia, quien lo estrenó en octubre de 2018 durante la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes. El vestido está compuesto por una falda lápiz en un precioso aguamarina (uno de sus tonos fetiche) con bordados florales en hilo de color marfil y una blusa a tono con los cuellos y los puños a juego con la parte de abajo.

Se trata de un diseño con sello y sabor español que, además, puede presumir de su elegancia atemporal. Tanto es así que la consorte ha vuelto a apostar en la jornada de hoy por los mismos accesorios que lució el primer día que lo llevo: una cartera de mano con efecto anudado y unos salones de tacón clásicos, ambos de Magrit, una de sus marcas españolas de cabecera en cuestión de complementos. Ahora, además, ha sumado la pertinente mascarilla así como su inseparable anillo geométrico de Karem Hallam (una pieza muy especial de su joyero, al tratarse de un regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía) y unos discretos pendientes de oro amarillo.

Este no es el único estilismo que el diseñador Juan Duyos ha creado para la reina partiendo de un mantón de Manila y que demuestra una vez más la pasión de esta por la moda española. Ya en 2017 protagonizó una recepción celebrada en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca con un precioso vestido en color champán que había sido confeccionado a partir de una de estas piezas.

En cuestiones estilísticas, la aparición de hoy de doña Letizia Ortiz es una grata sorpresa, ya que parece marcar un punto de inflexión respecto a sus looks del último año. Y es que, debido a la pandemia, en estos meses la reina ha preferido mantener un perfil discreto apostando por estilismos de inspiración 'working' en los que los trajes sastre, las americanas sobrias y los mocasines han sido los grandes protagonistas de sus reuniones laborales. Además, parece que se ha propuesto estrenar la menor cantidad de prendas posibles, lo que ha dado lugar a un auténtico ejercicio de reciclaje con el que ha ofrecido una segunda vida a algunos de los modelitos más comentados de su armario.

Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto que, pese a mantenerse firme en su propósito de no estrenar y reutilizar todo lo posible, poco a poco sus looks han ido ganando un cariz más sofisticado y llamativo, ya sea incorporando, por ejemplo, un peinado original (últimamente ha brillado con moños de estilo bailarina), zapatos de tacón o colores protagonistas. Aunque hoy ha llevado su melena castaña peinada lisa (y con las canas a la vista, tal como acostumbra) las dos últimas características sí que están presentes en su look, castizo y muy acertado.

Esta semana, según adelanta su agenda, la reina acudirá a otros dos compromisos oficiales. El martes, de nuevo junto al rey Felipe VI, visitará la Real Fábrica de Tapices de Madrid con motivo de su 300º aniversario. El miércoles, viajará en solitario a Toledo para participar en el acto de presentación del ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2021 en la categoría de Empresa.