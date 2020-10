Un estilismo en clave 'working' no falla jamás.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

La reina Letizia continúa con sus compromisos oficiales. En el día de hoy ha acudido a la reunión del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), donde ha sido citada para informarse de los próximos proyectos y actividades de esta entidad que trabaja en representación y defensa de los ciudadanos discapacitados.

Como no podía ser de otra manera, la reina Letizia ha vuelto a apostar por un estilismo en clave 'working' muy acertado para una reunión de trabajo. Hablamos de un look protagonizado por prendas de entretiempo muy sofisticadas con las que, sin duda, vuelve a inspirarnos.

Doña Letizia ha llevado una blazer que ya la vimos lucir el pasado 2019 cuando acompañó a sus hijas Leonor y Sofía en su primer día de colegio. Y aunque en ese momento la combinó con unas zapatillas de Hugo Boss que se llevaron todo el protagonismo, en esta ocasión ha optado por un calzado muy diferente, pero no por ello menos acertado.

Se trata de una americana que pertenece a la colección de otoño-invierno 2018 de Sandro que cuenta con un elegante estampado de cuadros que combinan los colores negro, blanco, rojo y verde agua.

Sin duda alguna, esta blazer se convierte en la prenda protagonista del estilismo de la reina, ya que ha optado por un 'total look' en negro, compuesto por un pantalón sastre y un jersey básico de cuello redondo.

Y aunque últimamente parecía que la reina Letizia había recuperado la costumbre de subirse en unos elegantes salones, esta vez ha vuelto a apostar por la comodidad de unos mocasines (también negros) de piel y con detalle de una hebilla plateada en la parte delantera de Hugo Boss (que también ha lucido otras ocasiones porque son perfectos para cualquier tipo de estilismo).

A modo de complementos, la reina ha elegido una cartera de mano alargada de color negro de Carolina Herrera y sus pendientes de Chanel dorados.

De esta manera, vuelve a confirmarnos dos cosas: por un lado, que, muchas veces, para triunfar con un look no es necesario estrenar prendas nuevas, sino que resulta suficiente con saber darle un uso distinto a las que ya tenemos en el armario; y por otro lado, que una buena blazer (así como un look tipo 'working') nos sacará de más de un apuro.