Doña Letizia ha retomado este vestido, firmado por Nina Ricci, para acompañar a la princesa Leonor en el acto de entrega de estos galardones

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La Fundación Princesa de Girona pretende convertirse en una plataforma global y un referente del impulso al progreso y el talento, a través de proyectos donde los verdaderos protagonistas sean los jóvenes, sea cual sea su edad y ámbito (empresarial, social, cultural, deportivo, académico o científico). Entiende el apoyo a los jóvenes como una manera de potenciar la capacidad de las nuevas generaciones en la construcción de una sociedad mejor y más solidaria, con atención especial a los jóvenes provenientes de los entornos más desfavorecidos. Por eso, y después de más de un año de espera, la familia real al completo no ha querido perderse la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Girona'.

Esta mañana, en su encuentro con los premiados, hemos podido ver a Doña Letizia apostando por la tendencia denim y demostrando que el vaquero también puede ser muy elegante. Lo ha hecho con este look compuesto por un vestido azulo de manga corta, silueta lady y botonadura frontal, y unos salones destalonados de ante marrón. No era la primera vez que la veíamos llevar este vestido denim de Carolina Herrera (lo llevó en su visita a Mozambique en abril de 2019) con cuerpo ceñido, cinturón para ajustar el diseño a su figura y una falda midi con volumen. Una prenda ideal para el verano ya que además de tratarse de una pieza totalmente de tendencia gracias al tejido vaquero, es ideal para un look de día o de tarde.

Todas las fotos de la Familia Real en el primer acto de los Premios Fundación Princesa de Girona 2021 Ver 9 fotos

Sin embargo, para la gala de esta tarde ha optado por un vestido que tenemos en el recuerdo desde que lo luciera por vez primera en mayo de 2017 en la celebración del 60 aniversario de la agencia de noticias Europa Press. Se trata de un vestido midi de punto gris con apliques de estrellas diseñado por Nina Ricci.

Si bien es cierto que vimos a Doña Letizia con este modelo hace ya cuatro años, fue en marzo de 2019 cuando optó por incluir un cinturón fino como complemento que ésta vez ha vuelto a recuperar. En ambas ocasiones, utilizó unas sandalias a juego de Magrit que tampoco han faltado para la ceremonia de los Premios Princesa de Girona. Lo que sí ha modificado ha sido el diseño de sus pendientes, ya que esta vez ha lucido unos aros de oro blanco y diamantes de Bvlgari. Para lucirlos, se ha recogido el pelo con una coleta baja.

La última vez que vimos a Doña Letizia y a sus hijas en este acto fue en la edición de 2019, donde pudimos verlas vestidas de negro, rojo y blanco, respectivamente. La pandemia sanitaria no permitió la celebración de estos premios en 2020, por lo que en la tarde de hoy se ha realizado la entrega de galardones tanto para los premiados de 2020 como los de 2021. Se convocan anualmente en las categorías de Artes y letras, Empresa, Investigación científica y ámbito Social, para jóvenes que destaquen por una trayectoria brillante, constante y decidida, que aporte valor y con la clara voluntad de inducir cambios en nuestra sociedad, a través de la cooperación y el esfuerzo.

Además, la Fundación abre cada año la nominación al Premio Internacional: quieren reconocer la labor de un joven referente en cualquiera de las categorías fuera de nuestras fronteras, para que se una a una comunidad de talento que suma ya más de 50 exponentes que trabajan juntos en pro de la transformación social, con determinación y espíritu crítico.