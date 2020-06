La reina Letizia estrena un precioso vestido rojo de Massimo Dutti para su visita al Museo del Prado

Ideal.

Tras meses en los que la reina Letizia se ha decantado por looks 'working' en los que ha apostado mucho por las chaquetas de tweed, ahora podemos empezar a notar cómo su armario comienza a fluir otra vez de manera natural con la desescalada. En esta ocasión, los reyes de España se han desplazado hasta el museo del Prado en Madrid para presidir la presentación de la campaña 'Spain for Sure' que pretende proyectar la imagen de España de nuevo en el exterior para atraer el turismo.

Una iniciativa que sus Majestades los Reyes han querido apoyar de manera incondicional dado que en estos momentos es fundamental que se active de nuevo el turismo, uno de los motores principales de la economía española.

Para la ocasión, la reina Letizia nos ha sorprendido rescatando de su armario un vestido rojo de manga larga que todavía no había estrenado, pero que pertenece a la colección otoño-invierno 2018/2019 de Massimo Dutti y que formaba parte de una Limited Collection.

Una preciosa creación con detalle de botones, cuerpo plisado y falda drapeada con abertura que tenía un precio de 199 euros. Un diseño que ha apostado por combinar con unos salones destalonados de CH Carolina Herrera, rojos y de ante, que también posee en diferentes colores (pitón, camel, navy, negro y fucsia). También ha apostado por un clutch rojo, rematando así un maravilloso 'total look red'.

Un vestido que llega días después de que la reina Letizia se decantara por recuperar un diseño de Sandro, fluido, de corte por encima del tobillo, manga larga y silueta en A, que es uno de sus preferidos y que lució durante su visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales.