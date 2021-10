La reina Letizia defiende el armario sostenible en su intervención telemática con un diseño de Moisés Nieto

Para la jornada inaugural del Foro Mundial de la Alimentación nos ha sorprendido de manera telemática con un vestido de Moisés Nieto que nos suena haber visto antes.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

D​oña Letizia ha intervenido, de manera telemática, en la jornada inaugural del Foro Mundial de la Alimentación, que ha tenido lugar en Roma, y en la que se ha dirigido especialmente a los jóvenes líderes mundiales sobre la lucha contra el hambre y la malnutrición y la importancia de mantener dietas saludables. En este Foro han intervenido, entre otras autoridades, el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Su Santidad el Papa Francisco y Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Máxima de Holanda.

Para la ocasión la reina ha elegido un look que, aunque no sea muy visible, nos recuerda a algo. Y es que ha lucido un vestido rosa de Moisés Nieto muy favorecedor que estrenó en el mes de junio y hemos visto posteriormente para recibir al presidente y la primera dama de Angola. De esta manera nos demuestra su apoyo al reciclaje de looks y la versatilidad de un armario sostenible.

Así, doña Letizia ha compartido acto institucional con su amiga Máxima de Holanda, con la que además tiene muchas cosas en común, especialmente desde que la princesa Leonor comenzó el curso escolar en el bachillerato internacional del prestigioso UWC Atlantic College, instituto en el que también estudia una de las hijas de Máxima.

Esta intervención ha supuesto además el broche final de una semana con una agenda apretadísima para doña Letizia, que ayer mismo presidía en el I.E.S. Ciudad de Haro de la ciudad jarrera, la apertura del Curso de Formación Profesional 2021/2022, coincidiendo con el estreno del Primer Grado Superior de Vitivinicultura en el edificio María Díaz. Para la ocasión, eligió una blusa blanca de estilo romántico con detalles de encaje y volantes de Uterqüe, que combinó a la perfección con un pantalón negro de corte recto y estilo clásico de la misma firma. Así, ella también quiso seguir nuestro consejo y se ha hecho con sus piezas favoritas de la marca antes de que desaparezca. Para los pies, optó por unos kitten heels negros con detalle de hebilla en la punta.

En cuanto al peinado, Letizia escogió su ya habitual melena suelta y lisa con raya en medio. Pero no podían faltar las joyas, y por supuesto ha lucido su maravilloso anillo de Karem Hallam, regalo de sus hijas. Para completar el look, optó por un discreto maquillaje de ojos en tonos tostados.