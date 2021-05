La reina Letizia apuesta por el estampado 'paisley' y repite con uno de sus vestidos fetiche

La reina Letizia se ha desplazado hasta la Casa de América de Madrid donde ha hecho entrega de los galardones a los autores premiados en la 43ª edición de los premios SM de Literatura Infantil y Juvenil "El barco de vapor" y "Gran Angular".

CARMEN RAYA

La reina Letizia ha comenzado su agenda de trabajo oficial esta semana acercándose hasta la Casa de América de Madrid donde ha hecho entrega de los galardones de la 43ª edición de los Premios SM "El Barco de Vapor" y "Gran Angular" al mejor libro de literatura infantil y juvenil, que han recaído en “Un bosque en el aire”, de Beatriz Osés, y “El cofre de Nadie”, de Chiki Fabregat, dotados con 35.000 euros cada uno, la mayor cantidad en el mundo de habla hispana en sus categorías, y que ya están disponibles a la venta tanto en papel como en digital.

Para la ocasión ha optado por un primaveral vestido verde, de estampado 'paisley', manga larga y falda plisada que ha combinado con su habitual maquillaje en tonos tierra, melena suelta y raya en medio.

No es la primera vez que la vemos lucir este vestido de Sandro, pues ya lo ha llevado en varias ocasiones (la última el pasado verano en Navarra), convirtiéndolo no solo en una de las piezas preferidas de su armario, sino también del de alguna de nuestras celebrities más televisivas. Se lo puso por primera vez en el invierno de 2018 y se convirtió en noticia debido a una curiosa coincidencia de estilo: tanto la presentadora Emma García como la humorista Patricia Conde ya habían lucido este look en televisión antes de que la reina lo estrenara para acudir al congreso La Voz de las Mujeres Rurales en el Mundo.

Letizia Ortiz con vestido verde de estampado de pañuelo de Sandro Ver 5 fotos

En esta ocasión ha decidido combinarlo con complementos en negro que contrastan con el colorido del vestido, como un bolso de doble cadena y cierre de solapa y unos stiletto negros que añadían algunos centímetros extra a su look.

Fue el viernes pasado cuando la reina Letizia se desplazó hasta la Academia de Aviación del Ejército de Tierra y allí nos sorprendió 'reciclando' un precioso vestido de 'tweed' de manga larga, escote cruzado y botonadura delantera, que lució por primera vez el 14 de enero de 2006, fecha en la que se celebró el bautizo de la primogénita de los reyes de España, la princesa Leonor. Una exquisita pieza que diseñó Felipe Varela.

Un vestido que combinó con unos zapatos marrones de tiras cruzadas de la firma Magrit que también llevan años en su armario. Como accesorio, la reina Letizia confió en uno de sus bolsos bicolor más elegantes que es el modelo Cameloy y es de una de sus marcas favoritas, Carolina Herrera.

En el bautizo de la princesa Leonor, la reina Letizia optó por combinar este vestido con unos salones dorados.