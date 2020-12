La reina Letizia da en el blanco (y nunca mejor dicho) con su look más navideño

Perfecta.

Hay tendencias que asumen bien el paso del tiempo y hay otras que no. Hay tendencias que nos arrepentiremos de haber llevado y hay otras que siempre estaremos tremendamente orgullosas de haberlas incorporado a nuestro armario. Y, curiosamente, son las prendas básicas y más clásicas las que mejor funcionan con el paso del tiempo, por eso las expertas en moda siempre decimos lo mismo: “hay que invertir en básicos”. Esa es la clave de muchos de los looks de la reina Letizia, sobre todo ahora, que no está estrenando nada de ropa y está luciendo algunas de las piezas más icónicas de su armario. Ahora nos hemos vuelto a enamorar del look navideño que ha lucido esta misma mañana en el que el blanco era el protagonista.

​​Sus Majestades los Reyes hicieron entrega en el Palacio Albéniz del Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2019. El jurado le ha otorgado el premio a Joan Margarit por “su obra poética de honda transcendencia y lúcido lenguaje siempre innovador, ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana, y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal de gran maestría”.

La reina Letizia, una vez más, nos ha inspirado con su conjunto. La monarca se ha decantado por un vestido midi en blanco roto de manga larga con bajo asimétrico deshilachado, detalle que se repite también en el escote y que ha sido uno de los pocos estrenos de este 2020. Lo estrenó en la ceremonia de apertura de la XIV Legislatura en pasado mes de febrero, aunque ha variado en algunos detalles para que el look no parezca el mismo.

En la anterior ocasión, optó por una capa de Carolina Herrera y esta vez, dadas la buena temperatura de Barcelona, prescindió del abrigo. Completó el look con unos salones de estampado de serpiente y tachuelas de Magrit, los mismos con los que combinó el vestido el día que lo estrenó.