La reina Letizia recupera una de sus chaquetas de tweed favoritas (y es de Hugo Boss)

La reina Letizia ha retomado su agenda oficial tras acudir hace dos días a IFEMA y demostrar que los looks en blanco y negro son todo un acierto. Además, la esposa del rey Felipe VI presumió, una vez más, de pelo canoso con mucho estilo.

CARMEN RAYA

La reina Letizia ha participado en el Palacio de la Zarzuela en una charla con algunos de los premiados en la categoría "Social" de la Fundación del Ganador del Premio Fundación Princesa de Girona 2021. Un acto para el que ha decidido tirar de fondo de armario y lucir de nuevo una chaqueta de tweed con cuello redondo de Hugo Boss con la que ya deslumbrase en mayo de 2020 en unas videoconferencias.

- La reina Letizia recupera su traje rojo 'made in Spain'.

- La reina Letizia, en clave 'working' con Bimba y Lola.

Una prenda que ha coordinado con unos pantalones al tobillo negros y unos salones a juego de una de sus firmas favoritas, Carolina Herrera.

Dos días antes, la reina Letizia y el rey Felipe VI recibían en audiencia al embajador de Reino Unido e Irlanda del Norte, al que han ofrecido sus condolencias por el reciente fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Un acto oficial para el que la reina de España escogía un look bicolor en blanco y negro formado por una falda de vuelo blanco de Adolfo Domínguez, un diseño nuevo en su armario que pertenece a la colección de 2018 pero que no se la habíamos visto hasta ese momento, un top negro sin mangas también nuevo pero del que aún no sabemos la firma (con el que volvía a presumir de brazos tonificados) y un cinturón negro de Burberry. Todo ello coordinado con unos salones negros que estilizaban más su ya de por sí su ya espectacular figura.

Sin embargo, lo verdaderamente importante del look de la reina Letizia fue el mechón blanco que lucía en su melena y que se negó a esconder. Todo un símbolo de empoderamiento femenino que demuestra que hay que desmitificar de una vez por todas el concepto de las canas en las mujeres.

El lunes, la reina Letizia había presidido un acto en el Congreso de los Diputados en el que se procedió a trasladar el escritorio de la diputada impulsora del voto femenino Clara Campoamor al Palacio de la Cámara Baja. Una cita para la que la reina Letizia escogió un maravilloso traje que ya le habíamos visto en otras ocasiones. Se trata de un diseño 'made in Spain' con unos insólitos pantalones que estrenó en marzo de 2018 en el marco de la conmemoración de las capitulaciones de Valladolid y que, como decíamos, ya ha lucido en varias fechas señaladas.

El look, firmado por el diseñador Roberto Torretta, destaca tanto por el detalle de la chaqueta, que simula una camisa interior, como por la abertura del bajo del pantalón, que aporta gracia y movimiento al conjunto. Tanto es así que la reina ha escogido este pantalón en diversos momentos, llevándolo tanto a modo de 'total look' (como hizo en las Jornadas europeas del desarrollo del 2018) como por separado, combinándolo con una camisa blanca por ejemplo (como vimos en su encuentro con la selección femenina de baloncesto).